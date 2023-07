Marcelo Tinelli: "No estoy para ponerme de novio"

En diálogo con LAM, el ciclo que conduce Angel De Brito, el conductor aseguró: "no estoy para ponerme de novio. Primero que soy una persona que me gusta enamorarme, tener relaciones serias como las que siempre he tenido".

"No estoy como para estar en pareja en este momento", agregó Tinelli, dejando en claro que no busca comenzar otra relación amorosa, al menos en el corto plazo, donde tiene la cabeza puesta en lo que será su tradicional ciclo, ahora en una nueva pantalla.

Al mismo tiempo que concluyó aseverando: "y las relaciones pasajeras, momentáneas, no es lo que me ha caracterizado en la vida. Así que ese soy yo".

Cabe recordar que desde que se separó de Guillermina Valdés, con quién tuvo a Lorenzo, no se le ha conocido ninguna pareja formal, aunque en los últimos meses surgieron fuertes rumores de romance con Romina "Momi" Giardina, primero, y Marian Farjat, más recientemente.