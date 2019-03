María Conchita Alonso: "Las mujeres debemos ser fuertes y decir basta"

“Es una película para decirle a las mujeres que no podemos permitir que nos traten mal, que debemos ser fuertes y decir ya basta”, señaló Alonso, conocida por sus fuertes opiniones políticas.

En la cinta escrita y dirigida por el venezolano Francisco Lupini Basagoiti, recién estrenada en los cines de Estados Unidos, Alonso encarna a Remedios, una acaudalada mujer que mata a su infiel marido unas horas antes de una gran fiesta en honor a él.

Mientras los invitados y los hijos de la pareja (entre ellos el argentino Tomás Decurgez) llegan al festejo, la protagonista tendrá que esconder el cuerpo, tratar de pasar la noche sin ser descubierta y encontrar la salida a un problema que no parece tener solución.

Aunque es una comedia, la actriz dice que la historia está cargada de drama y es un reflejo de los problemas que muchas mujeres deben enfrentar en su vida cotidiana.

Alonso describe a su personaje como una mujer que no se quiere, que tiene la autoestima por los suelos y que vive en una especie de negación que no termina hasta que no ve a su esposo en la cama con otra.

En medio de la tragedia que Remedios enfrenta, la mujer ve que no está sola en esta lucha.

Bertha, la criada que la ha acompañado por varios años, un personaje interpretado por la española Assumpta Serna (Matador, The Borgias, The Craft), se unirá a ella en la tarea de ocultar la muerte del homenajeado en la fiesta, incluso cuando las autoridades se hacen presentes.

“Como española nunca piensas que tu vas a ser la del servicio, es una situación difícil de tragar. Pero esta propuesta rompe con los estereotipos y los clichés que la criada no puede ser una europea”, dijo Serna.

Aunque Bertha no es la protagonista de la cinta, como el personaje de Yalitza Aparicio en “Roma”, sí refuerza el mensaje de que las trabajadoras del servicio hacen parte vital en la vida de una familia y una representación de lo que significa la solidaridad.

Serna también destaca que la película está pensada y dirigida a un público latino.

“Es importante que los latinos se vean representados en estas historias, la película es una representación de la diversidad de migrantes que tiene Estados Unidos”, recalca Serna.

Eduardo Yáñez, Guy Ecker, Alicia Machado, Modesto Lacén, Fernanda Romero, Bernard Bullen, Edwin Kho, Tomás Decurgez, Laura Bayonas, Eduardo Román, Marianne Bourg, David Vega, Luis Ernesto Franco, y Nikita Bogolyubov hacen parte de una película que también habla sobre los matrimonios interraciales.

Reunir un elenco representativo de la comunidad migrante era la apuesta del venezolano Lupini Basagoiti, pero la película nació de su “deseo de celebrar los roles de mujeres fuertes en el cine”, señala el director.

“A medida que los eventos trágicos y caóticos se desarrollan a su alrededor, sentimos el intenso amor de Remedios por su marido y la desesperación de su pérdida y la animamos a que encuentre el coraje para forjar un nuevo comienzo, una nueva identidad para ella misma”, agregó.

Alonso, la actriz de “Predator 2” y “The Running Man”, entre otros films, agrega que la película llega en un momento en que los latinos necesitan “un respiro” para todos los problemas que enfrentan en la actualidad