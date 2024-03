María Eugenia Ritó contó que tuvo un affaire con Pablo Echarri e hizo una picante confesión

"¡Cómo besa! Y la tiene re linda", disparó sin filtro la famosa, y Florencia de la V acotó: "¡Por favor! No sé si quiero cargar con esa información".

"Yo estaba en un boliche y había un amigo en común. Él ya era famoso y se había peleado con la Oreiro, iban y venían", sumó Ritó sobre cómo lo conoció a Echarri, actualmente en pareja con Nancy Dupláa desde hace más de 20 años.

"Y él me dice: 'Te voy a llevar a un departamento'. Nos enfiestamos con una amiga también, nos intercambiamos. Los besos de Echarri... de novela, y lo que tiene abajo también", reveló María Eugenia Ritó sobre su affaire con el actor.

Su vida sentimental

María Eugenia Ritó estuvo casada con Marcelo Salinas entre los años 2006 y 2013. "Ahora estoy soltera. Siempre hay alguien que te saque las telas de araña, lógicamente. Pero estoy tranquila. Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual", afirmó.

"¿Qué no hice yo? Un zoológico tuve en mi casa, Temaikén", reveló al recordar aquellos años. "Cuando uno está solo, hay que enfrentar esa situación, hoy no tengo un chongo que me banque. Quiero ser Wanda, la felicito. Yo me casé con un millonario y no tengo un mango. Todas hicieron cosas, pero chapeau porque son millonarias y yo no tengo un mango", concluyó.