María Fernanda Callejón y Ricky Diotto separados, pero el amor es más fuerte

"Un día la pase a buscar para ir a comer, fue hace once años. Al mes de fui a vivir con Ella", así comienza la nota con la que, a corazón abierto, el marido de María Fernanda Callejón expresaba su sentir.

"A mí, conocerla me cambio la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nación nuestra hija que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger", continúa.

En el posteo se encargó de desmentir los rumores de terceros que generaran el distanciamiento "todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en ese camino que no le está haciendo bien a nadie".

Además, el odontólogo destacó que "siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, y eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz", para terminar agradeciendo a todos los que siguieron y acompañaron con respeto su historia.

Ricky Diotto.jpg El posteo en Instagram de Ricky Giotto

Los rumores sobre la crisis matrimonial entre María Fernanda Callejón y su esposo comenzaron en marzo de este año, e incluso se comentó sobre la posibilidad de una tercera en discordia.

Callejón negó todo, postura que mantuvo hace unas semanas cuando estuvo como panelista invitada en LAM: "No estoy separada. Seguimos", le aseguró a Ángel de Brito cuando le preguntó sobre el rumor, e inmediatamente agregó “Lo dije en su momento, tuvimos varias crisis" y manifestó su malestar por las versiones, fundamentalmente por la situación de su hija Giovanna.

María Fernanda y Ricky se conocieron a través de un chat de Internet y a las pocas semanas empezaron la convivencia que duró once años, incluyendo los ocho de casados.