María Fernanda Callejón ya está en su casa tras la operación

"Me van a sacar un quiste por retención de un diente en el maxilar inferior, del lado izquierdo. El quiste fue creciendo porque, la verdad, me dejé estar un poquito", contó. "Uno a veces no valora la bendición de estar viva. En estas situaciones tomás conciencia de esa magnitud, por eso siempre hay que estar positiva y agradecida. Agradezco a mi médico Carlos y a todo su equipo. También a mi hombre, que estuvo en todo momento codo a codo", reflexionó María Fernanda.

ADEMÁS:

Ayer después de pasar la noche del viernes internada, le dieron el alta y Callejón subió un video a las redes donde mostró las cicatrices que le quedaron después de la intervención. Ahora descansa en su casa y se recupera junto a su marido y a su pequeña hija.