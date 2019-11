Marisol Otero acusó al actor Diego Olivera de "violencia psicológica"

Marisol Otero fue pareja y también compañera de trabajo de Diego Olivera, quien hoy está en pareja con Mónica Ayos, pero según contó en una entrevista con Ulises Jaitt ella no solo no volvería a compartir un trabajo con él, sino que además sufríó mucho el tiempo que estuvieron como pareja.

El actor fue pareja de la cantante y en ese tiempo "no se portó muy bien", contó. Pero enseguida fue más allá y esos momentos en los que dice haber sufrido son además momentos en los que él ejerció "violencia psicológica" que hoy es motivo de varias causas en la Justicia.

ADEMÁS:

"Sufrí violencia psicológica a full, pero ya solté. Me la hizo pasar mal, me trataba de loca", detalló Otero. "Me hizo creer muchas cosas y desconfiar de mi misma. Me trataba de loca cuando descubrí que fue infiel. No es una persona que me haya dejado un buen recuerdo para compartir un trabajo", dijo en el ciclo conducido por Ulises Jaitt.

Según el relato de la actriz y cantante, el esposo de Mónica Ayos la hacía pensar que "estaba mal de la cabeza" pese a que "todas las infidelidades eran verdad", acusó. Y si bien contó que hoy ya soltó esa relación, nunca podrá perdonarlo.

"No lo perdoné, no solo no perdoné eso sino tampoco el maltrato psicológico de decirme que estaba enferma. No me digas que estoy loca, mandarme a terapia, mientras yo estaba hablando con su propio terapeuta", manifestó la cantante. La actriz nunca hizo la denuncia en la Justicia y por ahora es simplemente una denuncia mediática y aclaró que eligió soltar y pensar en el futuro y no estar detenida en un momento que para ella fue realmente muy dañino. Habrá que ver si Diego Olivera responde...