Martín Cirio se fue del país tras la denuncia por pedofilia

En un video de aproximadamente 15 minutos publicado en su canal de YouTube, Cirio se descargó por todo lo que vivió en estos últimos meses y a pesar de advertir que no se iba a victimizar, contó que el motivo de irse a Turquía es porque está deprimido.

ME VOY A...

Tras comenzar mostrando su valija y bromear con que se va a Estambul porque fue el lugar en el que mejor sexo tuvo, se puso serio y aclaró: "No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. cada vez que entro a Twitter me trae bad memories (malos recuerdos)".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martin Cirio (@martincirio)

"Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo, y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando", detalló y aclaró que no se va a vivir a Turquía, sino "por un tiempo".

Por último, el youtuber contó que no puede superar este momento y continuar con su carrera en estas circunstancias: "Llegó un punto que dije paremos un poco porque no puedo seguir en esta rueda como si nada hubiera pasado. Hay gente que me dice 'ya fue', onda, superalo, y me encantaría poder dar vuelta la página tan rápido porque sería mucho más sano para mi también".