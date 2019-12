En ese sentido, el periodista explicó que lo "vuelve loco la gente que no ve el esfuerzo, te equivocás un milímetro y no distinguen todo lo demás. En la vida y en una fiesta pasan cosas" e insistió en que él también puede "meter el dedo en la llaga y revolver, y no lo hago. Veo que sale a pegar gente que teóricamente es del palo, que uno reconoce y a la que se le tiene cariño".

ADEMÁS:

Además precisó que la premiación se hizo porque él insistió. "Sabiendo que no se podía ir contra Navidad, este corajudo se la montó al hombro en diez días, contra viento y marea, porque no quería que los premios se entregaran en junio. Lo único que escucho es gente que se queja y la queja viene de gente que uno quiere".

Al mismo tiempo que aclaró que "el premio salió publicado en todos lados. No es la primera vez que le pasa que está nominada y no asiste" y finalizó señalando que "Cinthia tiene mi teléfono, es amiga, yo la quiero, me lo podría haber dicho a mí. De la misma manera en la que se entera de los galardones, ¿Cómo no se entera que estaba nominada?".