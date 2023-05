"MasterChef 2023": Aquiles canchereó y el jurado le dio en el talón

"El jurado no tiene idea de ese trayecto mágico en el que van a empezar a saborear los granos de arroz con azafrán, girgola y de repente... pollo" trató de explicar el participante cordobés sobre el plato de risotto que tuvo un emplatado en el que la carne se encontraba por debajo del arroz y los hongos que había preparado, con el objeto de sorprender a los integrantes del máximo tribunal del certamen culinario.

Damián Betular fue le primero en evidenciar su molestia cuando Aquiles González Sviatschi anunció que debajo del arroz había una sorpresa "Si hay algo que odio son las sorpresas, las detesto" expresó el chef pastelero, que se llevó una desilusión aún más grande cuando el participante develó el misterio y le dijo que la sorpresa era pollo y no plata, que era lo que deseaba el jurado. LA respuesta de su colega hizo estallar una carcajada en Germán Martitegui.

"Está marinado en salsa de soja y tomillo" intentó explicar sobre la elaboración de su plato, el cordobés estudiante de relaciones internacionales. "¿Pero en serio está planeado como una sorpresa o te equivocaste en el emplatado?" insistió Damián Betular que no daba crédito a lo que veía y ante la explicación de Aquiles González Sviatschi.

Una vez finalizada la degustación, a la hora de la devolución del jurado, el primero en tomar la palabra fue el chef pastelero que fue no tuvo ninguna contemplación y destrozó la preparación presentada por el concursante "El arroz tiene la cebolla cruda y el pollo parece de mediodía que puedo comer yo en casa y haciendo dieta" y para terminar, sentenció lapidario "Si fuera porque está bien hecho y es básico... tampoco está bien".

Sobre la presentación de Aquiles González Sviatschi, el chef italiano Donato de Santis fue el único que no fue tan crítico con el plato del participante "Le falta humedad y materia grasa. La sorpresa me encantó aunque me hubiese gustado otra cosa. Es un plato suficiente para la noche de hoy" fue su devolución .

Por su parte, Germán Martitegui criticó la actitud del participante a la hora de la preparación "Aquiles, hoy era como la noche del arroz. Yo esperaba un poco más. Te noté muy relajado y medio canchereando. Es un arroz con pollo y con sorpresa" le dijo irónicamente.

Wanda Nara, la conductora de "MastrerChef 2023" le preguntó a Aquiles González Sviatschi acerca de la tranquilidad que mantiene siempre en el programa y si existe algo que lo saque de sus casillas, sobre todo a la hora de la devolución de los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Sereno, como es su costumbre, el participante cordobés explicó su filosofía en el certamen "Yo vengo a aprender y a competir conmigo mismo. ¿Cómo me voy a enojar en una etapa de crecimiento personal?"

Paro ante esas declaraciones, Germán Martitegui le hizo una pequeña aclaración sobre su devolución "No hablo de enojo igual. Hablo de sangre, de pasión".

"Yo puse toda mi emoción y no les llegó a ustedes" explicó Aquiles a los tres jurados y a Wanda Nara, y luego, en la entrevista personal logró profundizar más su postura en el reality culinario "Si no les gusta mi tranquilidad y lo ven como una falta de pasión, yo no puedo hacer nada".