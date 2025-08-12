¿Benjamín Vicuña lleva a juicio a la China Suárez?

En diálogo con la cronista del programa "Intrusos" de América TV, Vicuña se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.

Cuando la periodista lo consultó sobre las posibles acciones legales que el actor chileno tomaría contra la China Suárez, su ex pareja y madre de Magnolia y Amancio, pero él intentó desestimar esos rumores "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".

Sobre su situación actual, el actor chileno explicó "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2" en referencia a la película junto a Celeste Cid.

En julio, una fuente cercana al actor había manifestado que él estaba furioso con su ex pareja -la China Suárez- por haberlo expuesto con ese posteo improcedente y que -por lo tanto- planeaba iniciar acciones legales para “destruirla” por su acción.