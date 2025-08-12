¿Benjamín Vicuña lleva a juicio a la China Suárez?

El actor chileno habló sobre la relación con Magnolia y Amancio y las posibles acciones judiciales que iniciaría contra su ex y madre de sus hijos.
Después de unas en las que estuvo en el ojo de la tormenta, Benjamín Vicuña habló sobre los rumores de una posible denuncia judicial contra su exesposa, María Eugenia Suárez, por el polémico posteo que publicó en su cuenta de Instagram, poco antes de emprender viaje a Turquía junto a su actual pareja -el futbolista Mauro Icardi- y su hija Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y dejando a los pequeños Magnolia y Amancio su padre, con el actor chileno.
En diálogo con la cronista del programa "Intrusos" de América TV, Vicuña se refirió a la llegada de sus hijos a la Argentina “Vuelven los chicos a las actividades escolares”.
Cuando la periodista lo consultó sobre las posibles acciones legales que el actor chileno tomaría contra la China Suárez, su ex pareja y madre de Magnolia y Amancio, pero él intentó desestimar esos rumores "La verdad me detengo en la puerta de mi casa por respeto y buena onda, no tengo nada que hablar ni contar y hablar".
Sobre su situación actual, el actor chileno explicó "Por ahora estoy trabajando. Una serie que me tiene muy comprometido, se viene un estreno pronto, Papá x 2" en referencia a la película junto a Celeste Cid.
En julio, una fuente cercana al actor había manifestado que él estaba furioso con su ex pareja -la China Suárez- por haberlo expuesto con ese posteo improcedente y que -por lo tanto- planeaba iniciar acciones legales para “destruirla” por su acción.
