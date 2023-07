Masterchef 2023: a María Sol se le vino la noche

Embed

Damián Betular fue el primero en probar la receta dulce de la cocinera, al abrirlos, notó que no tenían relleno, y cuando le consultó a María Sol, ella confesó: “Se me rompió cuatro veces la manga y la última vez que se me rompió, se me salió el pico y por eso algunos están medios flojos”.

Después de escuchar las explicaciones de la participante, a Damián Betular le costó encontrar un profiterol con relleno, y cuando finalmente lo encontró entendió lo que le pasó a la cocinera, como la crema pastelera estaba dura María Sol no podia rellenar las preparaciones y por eso se le rompió la manga. “Si yo le incorporo la manteca ni bien sale del fuego, la manteca no emulsiona, por eso empieza a endurecer la crema pastelera. Podrías haber roto veinte mangas más, porque toda esa presión que hacías que vos creías que rellenabas, no rellenabas, era presión. También hay dos bandos de profiteroles, unos están bien cocidos, que se abrieron y hay otros que les ha faltado un poco y no se han llegado a explotar”.

En el momento de la devolución de Germán Martitegui, el chef también encontró que los varios de los profiteroles estaban crudos, un grave error, que dentro de una Gala de Eliminación en este certamen es imperdonable.

El jurado de "MasterChef 2023" tuvo que decidir entre Daniela Kompel y María Sol Ferrero sobre cuál fue de las preparaciones estuvo más lejos de cumplir con la consigna de la noche, y finalmente los chefs decidieron que la participante oriunda de Córdoba fuera quien abandonara el reality culinario conducido por Wanda Nara.

En un final lleno de emoción y lágrimas, cada uno de los jurados le dedicó sentidas palabras a la participante que abandonaba el certamen.

Donato de Santis le dijo "Me llevo una foto muy linda, que esta fuera de este lugar. Cuando viniste a hacer la prueba salimos y yo estaba esperando en un auto del otro lado de la calle, y vos con tu padre, fue hermoso, se acompañaron tanto. Es así, te vamos a recordar por esto, por tu luz, por tu simpleza y sobre todo por haber conocido Sampacho".

Por su parte, Damián Betular expresó "Me cuesta acordarme de esa Sol que entró media tímida contándonos lo que hacía en Sampacho. Hoy te vas súper fuerte, creo que sos una foto totalmente diferente, con un montón de herramientas súper suelta y creo que Sampacho recibe una una nueva embajadora. Alguien que ha hecho conocer para los que somos del interior y sabemos lo difícil que es que, muchas veces, la gente entienda lo que es vivir en un pueblo chico".

El último de los jurados en brindarle las palabras de despedida fue Germán Martitegui "Marisol, yo me conecté mucho con con tu vida y con las cosas que contabas de tu familia, con lo que pasaron durante la pandemia. Ojalá te lleves cosas muy buenas de Buenos Aires, pero me parece que lo más importante es que le diste a todos los argentinos la posibilidad de ver una parte de Argentina que está como muy escondida, que mucha gente que trabaja todos los días, que a veces la pasa mal, la pasa bien y que tiene esa inocencia y esa bondad que todo el tiempo mostraste vos".