MasterChef: ¿Quién será la conductora de la próxima edición?

El principal nombre que sonó para reemplazarlo en el certamen gastronómico de Telefe fue Paula Chaves, sin embargo en las últimas horas se confirmó que la modelo no ocupará ese rol.

Ángel de Brito reveló en LAM que la persona que se encargará de conducir el reality show de cocina es Wanda Nara. “Tenían en la mente alguna mujer”, comenzó el periodista.

“A quién quieren en la conducción de MasterChef es, nada más y nada menos, que a la señora Wanda Nara”, reveló.

Otro de los nombres que son probables para la conducción del programa es Iván De Pineda, quien recientemente volvió a modelar en la campaña de Versace.

Wanda.jpeg Wanda Nara suena para conducir MasterChef.

Sin embargo todo aparenta que sería la hermana de Zaira quien se destaque como conductora. “Me gusta mucho Wanda para MasterChef, le inyecta algo popular. Además ella se quiere quedar acá, es una excusa para no ver a Icardi durante dos o tres meses”, opinó Ángel.

“Yo creo que a Wanda le sobra para conducir MasterChef. Es un programa grabado, a parte ella es fresca, si se equivoca lo vuelve a hacer. No puedo creer estar hablando tan bien de Wanda Nara pero cuando me lo contaron me encantó”, agregó el conductor de LAM.

MasterChef volverá a tener concursantes no famosos. Tras el éxito de su versión “celebrity”, el canal de las pelotas decidió volver a apostar a los cocineros amateurs quienes serán evaluados por el riguroso jurado integrado por Martín Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Paula Chaves, quien fue la conductora del programa de pastelería BakeOff, fue uno de los primeros nombres que se relacionaron a la conducción, pero la modelo aseguró que nunca la llamaron del canal.