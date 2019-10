El delantero publicó un polémico mensaje en twitter donde dijo perdonar a Icardi y agradecerle llevarse a W (Wanda) de su vida.

ADEMÁS:

Así lo dejó saber el actual jugador del Crotone en diálogo con el ciclo radial El que abandona no tiene premio, que se emite a través de la FM 94.7 Club Octubre. "Yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese, lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada", reconoció.

"Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal. En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás", profundizó al respecto.

Sus declaraciones cruzaron el Atlántico y repercutieron del otro lado del mundo. Sin ir más lejos, la cuenta de Instagram @chefaticalavitadabomber replicó los dichos del futbolista nacido en River. Y éste redobló la apuesta al ver la publicación y contestó: "Aparte de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W...", sentenció López.

Asimismo en ese ciclo Maxi anunció sus intenciones de quedarse a vivir allá porque "En Italia se vive estupendo, por más que sea un pueblito grande o uno chico. Mi elección el día de mañana va a ser vivir acá para estar cerca de mis hijos", contó.