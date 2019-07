"Ella antes de madre fue hija, sabe lo importante que es para los chicos compartir cuando son chicos, después crecen y están menos tiempo con vos. Yo hace 5 años que me separé y no pude nunca llegar a esa constancia de verlos cuando podía. Vivíamos en ciudades diferentes y yo hacía 300 km con el coche, intentaba verlos... Muchas veces se iban. Si vas a ver a los chicos, no vas así, tenés que hablar con la madre. Y yo llegaba a la casa y no abrían la puerta. Lo único que podía hacer era ir desde el entrenamiento al colegio y pasar un poco de tiempo allí con los chicos".

Embed "En el último año vi dos veces a mis hijos" Maxi Lopez reveló la conflictiva interna con @wandaicardi27 #PodemosHablar pic.twitter.com/kwbZzfYn6n — Telefe (@telefe) 14 de julio de 2019

"Los problemas de los grandes lo tienen que solucionar los grandes -continuó-. Los chicos no pueden solucionar estas cosas. Te dicen ‘¿Porqué no viniste al partido?, ¿Porqué no me llamaste?’... y papá sí fue al partido y a verte.... En los últimos años, cuando empiezan a expresarse, charlamos un poco mas. En el último año los vi dos veces nada mas. Y cuando me veo con ellos el tiempo no pasa, estamos bien, hay un ambiente saludable. Yo que soy grande lo sufro y seguro que ellos también".

Andy le preguntó: "¿Probaste decirle a Wanda ‘hace tu vida pero cuidemos esto’?". Y Maxi contestó: "Muchas veces Andy, intentando por teléfono o personalmente, pero nada... salen temas privados y de pareja que terminaban expuestos. Por eso se cortó el dialogo muchos años, por no tener un espacio para charlar las cosas de la vida de los chicos. Hay un acuerdo firmado por un juez y todo pero nunca se cumplió. Tengo que apelar a la buena predisposición de ella (Wanda) y es por lo que lucho cada día. Se que me estoy perdiendo un momento en la vida de ellos que tienen 7,8 y 10 años. Estoy bloqueado de sus teléfonos. Este año me fui a vivir a Brasil, viajé a Europa dos o tres veces para verlos y solo pude verlos una. Me perdí actos de escuela, partidos de mis hijos, cumpleaños... quería puntos neutros de encuentro y se hacían eventos dentro de la casa de ellos. Situaciones complicadas..."

"¿Con Mauro... hablaste?", inquirió Andy. "Cuando utilizan a los chicos no está bueno... le dije ‘vos no lo entendés porque no sos padre, cuando lo seas en un futuro lo vas a entender’. Su respuesta fue negativa siempre", concluyó.

ADEMÁS:

Cacho Castaña bromeó: "Hay que jugarle al 48, el muerto que parla"

Nicolás Cabré debió frenar su obra por gritos desde la primera fila