"¿Si me angustia mucho? Imaginate… Cuando no hablás con tus hijos por varios meses es complicado", remarcó. Por otra parte, el ex River confesó cómo le gustaría que estas cuestiones se solucionen: "Si la madre quiere, se resuelve todo. Me encantaría poder solucionar todo sin abogado, pero bueno, es difícil".

Por otra parte, el jugador esquivó una pregunta acerca de los audios en lo que maltrataba a la actual pareja de Mauro Icardi. Y, lejos de mostrarse afligido al respecto, López contraataco y aseguró que él también contaba con material similar: "Yo no los publico. No me interesa porque no quiero que mis hijos pasen por ciertas situaciones. Obviamente que si de la otra parte publican las cosas, yo mucho no puedo hacer".

