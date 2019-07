Maxi López trató de "mediática" a la abogada de Wanda Nara

Frente a las cámaras de Intrusos (América) en el hall del aeropuerto de Ezeiza, Maxi López, a diferencia de PH (Telefé, el sábado pasado) decidió apuntar directamente a la abogada de su ex mujer, Ana Rosenfeld: "Lo único que quiere es generar polémica en vez de concentrarse en tratar de solucionar los problemas que tenemos que solucionar. Se enfoca sólo en ir a todos los programas a decir cosas todos los días. Le conviene y utiliza a Wanda porque ella no le pagó nunca, y así puede estar en los medios y generar polémica. Creo que después de tanto tiempo había llegado el momento de salir a decir algunas cosas. Nada más".

Del entorno de Wanda rescató a su hermana Zaira Naira: "Ella es una divina" y apuntó con mucha fuerza contra su ex mujer: "Si hay algo que resolver conmigo, Wanda, hay que resolverlo de forma madura. Lo único que quiero es tener buena relación por el bienestar de los chicos, pero bueno... Nunca tuve ese feedback (devolución) de parte de ella y todo el entorno, y siempre obtuve bloqueos y un montón de cosas que me impedían ver a los chicos, sólo que antes estaba en Europa y era todo más fácil".

La distancia para Maxi complicó aún más la relación, el jugador pasó a jugar en Brasil por lo que debió dejar su residencia en Europa: "Y ahora, este año viajé tres o cuatro veces desde Brasil con 12 horas de vuelo para el cumpleaños de los chicos y cuando llegaba no estaban en la ciudad, o se los llevaba, como pasó la última vez. Mil veces no me abrieron la puerta".

Maxi insistió que "pasaron seis años y seguimos con las mismas cosas, me parece que ya va más allá de los temas económicos o personales. Me parece que intentan mantener este juego siempre porque es prensa para ellas dos, que es lo único que quieren".

Tras la aparición de Maxi López en la televisión argentina, el futbolista tuvo una defensora: Amalia Granata, quien tuiteó: "Más allá de la plata, la niñera y todos los peros que ella ponga, para mí Wanda tiene un enganche con Maxi que no lo puede superar, porque si no, no le importaría tanto".

El sábado pasado en el mismo momento de la entrevista de Andy Kusnetzoff a Maxi López en el que afirmaba que su ex no lo deja ver a sus tres hijos, Angel De Brito los fustigó en las redes sociales al publicar una foto de Maxi jugando en la playa de Copacabana (Brasil) en un entrenamiento personal: "Andá a ver a tus hijos".

Segundo después y muy rápida de reflejos se sumó la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, que estaba muy atenta a las declaraciones de Maxi López: "¡Si va se queda sin argumentos ni vacaciones!". La abogada de Wanda lo toreó antes que Maxi se la tomara con ella. En el ciclo de Telefé, Maxi se guardó de mencionar el nombre de Rosenfeld y fue más pícaro y sútil que directo en sus ataques.

Pero ayer, antes de tomar el avión que lo llevara a Brasil, donde está negociando su salida de Vasco Da Gama, Maxi López directamente le apuntó a Rosenfeld y la tildó de "abogada mediática" y dijo que su interés era armar un circo en torno a la conflictiva relación con su ex desde hace seis años.