"Me duele una mujer", una comedia para pensar

_DSC4422.jpg Carlos Portaluppi, Nicolás Cabré y Mercedes Funes en "Me duele una mujer"

Miguel Sánchez (Nicolás Cabré) es un joven profesor de filosofía, que esta atormentado porque no puede superar el abandono de su novia -y ex alumna- Paula. Por ese motivo, recurre a la ayuda de una psicoanalista (Mercedes Funes) que intenta hacer, a través de diferentes métodos, lograr que su paciente logre superar esta etapa tan dolorosa de su vida.

Miguel somos todos, hombres y mujeres que, abandonados a nuestra suerte por "el amor de nuestra vida" nos bloqueamos y no podemos salir de ese momento, y vemos a nuestra/o ex en todos lados. Sobre este tema tan humano, como el amor y el desamor, se mueve esta comedia, que nos muestra el proceso de superación de Miguel, que esta sólo, pero no tan solo. Martín, el personaje de Carlos Portaluppi lo acompaña, lo estimula y lo putea cuando lo merece.

_DSC4876.jpg

La comedia logra holgadamente su objetivo de hacer reír, pero también la de pensar. Y es ahí donde Nicolás Cabré se luce, lejos del humor y más cercano a la poesía, contando la historia de una joven pareja y su encuentro en un bar o en un sentido monólogo, solo, en un sillón, desnudando su alma.

_DSC4829.jpg

Con libro y dirección de Manuel González Gil, los protagonistas Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Carlos Portaluppi logran de "Me duele una mujer" logran desdramatizar el dolor del desamor. Al elenco lo completan Sol Loureiro y Facundo Calvo (hijo de recordado Carlos Andres "Carlín" Calvo).

_DSC5005.jpg Sol Loureiro, Carlos Portaluppi, Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Facundo Calvo, el elenco completo de "Me duele una mujer"

Teatro Astral - Av. Corrientes 1639 - CABA

Funciones: viernes y sábados 22 hs y domingos 21 hs.

Entradas desde $ 4.500.- por Plateanet

IMG_5316.mp4 Saludo final en "Me duele una mujer"

Autor y director: Manuel González GilMúsica original: Martín BianchediDiseño de escenografía: Jorge FerrariDiseño de iluminación: Manuel González GilDiseño de vestuario: Pepe UríaFotografía: Gabriel MachadoDiseño gráfico: Lucila GejtmanComunicación Digital: Bushi contenidosPrensa & Comunicación: Raquel FlottaProducción artística: Juan Manuel CaballéDirección de Producción: Ricardo GalloProducción General: Julio GalloProducción Ejecutiva: Federico Brunetti