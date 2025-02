Mecha, la hija de Susana Giménez, tuvo un accidente y será operada de urgencia

“Tenemos un último momento que tiene ver con Susana Giménez, un mal momento que Yanina tiene confirmado”, adelantó Ángel de Brito en LAM.

Luego, la panelista y conductora tomó el mando de la información y compartió detalles del estado de salud de la hija de la diva: “Susana está en Miami con la hija de vacaciones y acaba de viajar de urgencia el médico de Susana, el traumatólogo, y la operan a Mecha porque se fracturó la cadera”.

“Primero pensaron en venir para acá a operarla, parece que no se puede y la van a operar en Miami. Estoy tratando de averiguar cómo se la habría fracturado porque no lo sé”, reveló.

A mediados de 2024, la hija de Susana había tenido que ser intervenida en la cadera. En aquella oportunidad, Mercedes fue atendida en el Sanatorio Otamendi. “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no la evitan”, explicó Natalie Weber, panelista de Desayuno Americano (América TV).

“Se trata de una operación de cadera, un reemplazo articular con prótesis. Es bastante riguroso y va a llevar un post operatorio importante”, agregaron desde el piso. “Es un cambio de hueso, Susana ya lo tuvo”, comentó el periodista Paulo Vilouta. La operación siempre es fácil, pero hay que pasarla”, agregó.

Licha Navarro: "Me gustaría que Susana Giménez me vaya a ver a 'Sex', pero no la imagino"

Lisandro "Licha" Navarro se hizo conocido por su paso por Gran Hermano en la edición que consagró campeón a Marcos Ginocchio. Si bien varios consiguieron propuestas laborales, la suya fue muy comentada porque pudo estar junto a la diva máxima de la televisión. Licha fue uno de los "Susanos" en el regreso de la conductora a Telefe.

En diálogo con Pablo Montagna para su programa Pasamontagna de Radio Rivadavia, Licha contó cómo fue trabajar al lado de la diva. "Nunca pensé en ser Susano. Para ser Susano no hubo casting, directamente me hicieron la propuesta y lo pensé muy poco. Lo que más me gustó fue sentirme parte del equipo de Telefe".

"En estos días se cumple un año de que entré a la casa y lo disfruté mucho. Sabía que estar en la casa era algo que tenía que pasar para llegar a donde quería", reconoció el actor, que sueña con poder conocer a Lionel Messi, mientras se enfoca en su nuevo rol en "Sex", la obra de José María Muscari.

"Conocía 'Sex' pero nunca la había ido a ver. Había escuchado que Muscari dijo que yo podía ser bueno para la obra, pero hice nada con eso para no quemarlo ni hablar de más. Un día hablé con Muscari, nos invitó a mi novia y a mí a ver la obra, y rompí con el prejuicio que tenía sobre la obra. Ahí mismo me hizo la propuesta y a la semana dije que sí", reconoció el ex Gran Hermano.

"Sin haber visto la obra pensé que no me animaba a eso. Tengo autoestima, pero otra cosa es subirte a un escenario y vender ese erotismo a 200 personas. Yo en mi vida privada soy un tipo recontra reservado. Y digo ´acá es donde mi lado actoral se tiene que vender'. No la imagino a Susana viendo Sex. Susana es una persona normal y me gustó mucho trabajar con ella", agregó Licha.