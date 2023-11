Megadeth regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

La fecha en la Argentina marcará el 30 aniversario desde la primera presentación del grupo al país, que sucedió el 2 de diciembre de 1994 en el estadio Obras Sanitarias.

¿Cuándo salen a la venta los tickets para ver a Megadeth?Si bien todavía no hay precios para los boletos, la venta de entradas para el concierto de Megadeth tendrá dos etapas: la primera será una pre-venta y comenzará el 18 de diciembre de 2023 a las 10 de la mañana y las generales estarán disponibles el 19 de diciembre a la misma hora.

Además, señalaron que habrán "paquetes VIP de Megadeth, que incluyen preguntas y respuestas VIP, y encuentros y saludos con los miembros de la banda".

El tour de la banda liderada Dave Mustaine se enmarca en la gira "Crush the World Tour", que comenzó el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México, y que continúa su recorrido por diferentes ciudades de Estados Unidos.

Por su parte, el líder reveló una segunda gran noticia para los fans argentinos: "¡También estamos planeando una gran sorpresa donde comenzó 'Aguante Megadeth' en Buenos Aires! Así que… si puedes, ¡NO TE PIERDAS ESE ESPECTÁCULO!".

Megadeth, 40 años de heavy metal

Megadeth se formó en 1983 en Los Ángeles, California, por impulso de Mustaine, después de su salida de Metallica, donde ocupaba el puesto de primer guitarrista.

A lo largo de su extensa carrera, entre otros álbumes, se destacan "Killing Is My Business... and Business Is Good", "So Far, So Good... So What", "Rust in Peace", "Countdown to Extinction", "Cryptic Writings", "Risk", "Thirt3en" y "Super Collider".

El año pasado, el grupo que completan Kiko Loureiro, James Lomenzo y Dirk Verbeuren presentó el disco "The Sick, The Dying and The Dead" -el primero desde 2016- grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Mustaine.

image.png Megadeth tocará en el Movistar Arena.

Arrancan dos ciclos rockeros en radio y TV

El ciclo "Influencias del rock", conducido por Damián Muñoz, debutará el próximo sábado por la noche por la pantalla de Telefe para posibilitar que destacados músicos compartan sus historias y las influencias que marcaron sus trayectorias artísticas.

El envío se emitirá al término del talk show "Podemos hablar", de Andy Kusnetzoff, y tendrá como invitados, entre otros, a Hilda Lizarazu, Walas de Massacre, Juanchi Baleirón, Diego Frenkel, Lula Bertoldi y Fernando Ruíz Díaz.

Cada episodio estará destinado a un músico de la escena del rock argentino para tener una charla descontracturada y disfrutar en vivo de interpretaciones inéditas.

Grabado en el icónico Polo Cultural Saldías, las visitas del ciclo compartirán sus historias y las influencias que marcaron sus trayectorias musicales.

Mientras que recitales gratuitos desde el auditorio de Radio Nacional y con transmisión en vivo desde la frecuencia modulada rockera de la emisora pública (93.7), comenzarán desde el próximo viernes a las 20 con el estreno del ciclo "Pogo".

La primera velada del espacio reunirá músicas a cargo de La Chancha Muda, Natasha Doe, Willy Bronca y Catriel Ciavarrella, con ubicaciones que se estarán entregando por redes sociales.

La propuesta que se enmarca en las actividades por 40 años de democracia, reunirá al rapero, compositor y multi-instrumentista Willy Bronca y a la trovadora de Ramos Mejía Natasha Doe.

La oferta sonora de la noche inaugural se completará con el septeto La Chancha Muda que está lanzando su nuevo disco "¿Quién Autoriza"" y con el baterista Catriel Ciavarella, reconocido como parte de Divididos desde 2004 pero también con una actividad solista.