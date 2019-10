El ex futbolista llevó al hijo de ambos a ver el Boca-River y Jimena comentó con alegría que veía a su hijo por la TV en un palco. Parece que entre estos ex la cosa viene mejorando y ya no hay tuits agresivos sino risueños.

El día de la madre Daniel Osvaldo sorprendió con un mensaje que le dedicó a Jimena Barón, con quien tuvo a Morrison, su hijo, y la sorpresa de todos fue porque hace unos meses vivieron un fuerte cruce mediático y justamente por el poco compromiso del padre con el nene.