Mick Jagger: datos pocos conocidos del líder de los Rolling Stones

A través de algunos datos curiosos, conocemos un poco más sobre la personalidad y la vida de este ícono del rock.

• Amigo de Keith Richards desde la primaria

Michael Philip Jagger nació en 1943 y su infancia estuvo marcada por su carisma y su buen humor. En la escuela primaria conoció a Keith Richards, histórico guitarrista de los Rolling Stones, con quien estableció una amistad unos años después. Juntos escribieron más de 200 canciones.

image.png Mick Jagger y Keith Richards se conocieron en la escuela primaria

• Contabilidad y Finanzas

A diferencia de la imagen de un rockero rebelde, Mick Jagger estudió algunos años de Contabilidad y Finanzas en London School of Economics. Sin embargo, esa parte de su vida duró poco.

Desde los 14 años ya era un apasionado de la música y cuando las cosas empezaron a funcionar, tuvo que elegir: obviamente, optó por continuar como músico. Junto a Mick Taylor invitaron a Keith Richards a ser su guitarrista. Los tres comenzaron a explorar la escena musical de Londres.

• Primeros pasos

Mick Jagger es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos, y como muchos grandes, comenzó haciendo covers. Su etapa como "autor" tardó un tiempo en desarrollarse.

Al principio de su carrera, tocó muchas versiones de blues y Rhythm and blues y, después de que Mick Taylor dejó la banda, decidió comenzar a escribir.

image.png Ned Kelly (Dir. Tony Richardson, 1970)

• Jagger y el séptimo arte

La faceta artística de Mick Jagger no solo recorre el camino de la música. El frontman de los Rolling Stones también supo ocupar la pantalla gigante. Su primera aparición en el cine fue como protagonista en "Perfomance". Unos años después de ser arrestado por posesión de drogas, apareció en el largometraje "Ned Kelly".

En 1992, fundó su propia compañía cinematográfica: Jagged Films. El primer proyecto fue el drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial "Enigma". En 2008, coprodujo y fue guionista de una película protagonizada por The Rolling Stones y dirigida por Martin Scorsese: "Shine a Light".

• "Prefiero morir antes que seguir cantando Satisfaction después de los 45"

"(I Can't Get No) Satisfacción" es, quizás, el máximo éxito musical de los Rolling Stones. Caber recordar que cuando se lanzó la canción, en el 65, marcó la historia del rock para siempre.

En 2004, la canción fue votada como "la segunda canción más importante de todos los tiempos" por la revista Rolling Stone. Sólo fue superada por "Like a Rolling Stones" de Bob Dylan .

"Prefiero morir antes que seguir cantando Satisfaction después de los 45", dijo Jagge cuando tenía 31 años a la revista People. Sus deseos no se cumplieron.

Embed

• Veinte kilómetros por show

Según el diario Daily Mail, en cada uno de sus conciertos, Jagger recorre un promedio de 20 kilómetros. "Durante un tour es esencial el descanso también. Me voy a la cama temprano y duermo bastante. Si me despierto antes, no me siento óptimo para el show", asegura Mick cada vez que le preguntan por su estado físico.

• Su relación con las drogas

Aunque en 2008 el líder de los Rolling Stones declaró que "las drogas no producen satisfacción" y que cuando la banda consumía "poco se sabía de sus efectos", su historia está marcada por la adicción a los estupefacientes. En 1967 fue detenido por la policía británica debido a la posesión de drogas.

• Sir Mick Jagger

Como una forma de honrar todo lo que representa Mick Jagger para la cultura, fue nombrado Sir. Veintinueve álbumes de estudio con los Stones y varios discos solistas, hicieron que en 2002, la reina Isabel II lo nombrara a él y a la banda Caballeros de la Orden del Imperio Británico.

• Mufa

image.png

La teoría de que "equipo que apoya Mick Jagger pierde" parece que comenzó en la Copa Mundo Francia 1998.

En la tribuna del estadio en el que Inglaterra perdió contra la Argentina ese año, estaba Mick Jagger con su hijo James. "Fue una noche increíble, a pesar de que perdimos", le dijo el cantante a The Guardian.

En la Copa Mundo de Sudáfrica 2010, los brasileros lo culparon por apoyarlos en el encuentro que tuvieron contra Holanda y que perdieron 2-1. En ese mismo mundial de fútbol apoyó a Inglaterra y Estados Unidos, que también fueron eliminados.

• Padre a los 73 años

El líder de los Rolling Stones se convirtió en padre de su octavo hijo, fruto de su romance con la bailarina Melanie Hamrick de 29 años. El nombre del pequeño es muy curioso, ya que lo llamaron Deveraux Octavian Basil Jagger, en homenaje al primer nombre del padre de Mick, fallecido en 2006.

Mick Jagger tuvo 8 hijos con 4 mujeres diferentes.