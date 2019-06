Claro que en esta ocasión, la producción de La Noche de Mirtha explicó que el ciclo comenzará a las 21 (habitualmente lo hace a las 20) para no superponerse con el partido en el que Argentina debutará en la Copa América Brasil 2019 frente a Qatar.

De esta manera, la diva intentará mantener las grandiosas puntuaciones que le redituaron su regreso a la pantalla chica tras casi un mes de convalecencia debido a la cirugía a la que sometió por una brida intestinal. El sábado pasado, el ciclo volvió a una medición de dos dígitos tras casi un año ya que obtuvo un promedio de 9,7 puntos, con picos de 11,7.

ADEMÁS:

Además de estas magníficas mediciones, y del escándalo que protagonizó junto a un notero de Nosotros a la Mañana, Mirtha también fue noticia a raíz de las declaraciones de la actriz Graciela Dufau, que asegura que la diva le bajó el pulgar a sus apariciones hace más de 20 años.

“No me invita hace veinte años a su programa (…) y tampoco iría, porque tengo buena memoria, y ella también”, le dijo Dufau, de 77 años, a Ángel de Brito antes de aclarar a qué se refiere.

“Una vez la encontré por casualidad en la dermatóloga y me dijo que alguien había intentado separarnos. No le pregunté quién ni por qué, porque no me interesa. Pero con el tipo de programa que hace o las cosas que dice (…) Invitar a una persona como Andrea del Boca y preguntarle si está embarazada sabiendo que la madre no lo sabía, creo que está mal. Entiendo que hay noticias para dar, pero también hay límites. No veo el programa. Le dedico el fin de semana a mis nietas y a hacer otras cosas”, concluyó Dufau, que en la actualidad representa la obra Ver y no Ver junto a Arturo Bonín y Nelson Rueda.

“Si nos cruzamos nos saludamos. Pero no hay nada más. Si me invitan no iría. Participé de un cameo en La Dueña y no tuve inconvenientes en hacerlo. Me sirvió desde lo laboral para promocionar mi obra de teatro y nada más”, concluyó, en declaraciones a CNN radio.