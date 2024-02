Mirtha Legrand contó cómo Mauricio Macri quedó encantado con Hugo Chávez

“El que estuvo en mi programa fue Chávez. Le hice una entrevista... Era muy simpático. Le gustaban los tangos”, evocó La Chiqui sobre el mandatario venezolano, que ejerció el cargo desde 1999 hasta su muerte en marzo de 2013.

“En ese momento, yo hacía una entrevista antes del almuerzo. Entonces, le hago una nota y me dice ‘mire, había avisado al equipo que no me quedaba a almorzar’. Pero después me agregó ‘estuve tan cómodo en la entrevista que me voy a quedar a almorzar’”, continuó Mirtha.

“Estaba Mauricio Macri. Y cuando se entera de que iba a comer Chávez se va. Se va del estudio. Se va a un boliche... ¡Ay, las cosa que cuento!”, dijo la diva, sin contener la risa en medio de su programa, al que estuvieron invitados Martín Menem, Horacio Cabak, Silvia Fernández Barrio y Matías Bagnato.

Repuesta de la carcajada, Mirtha continuó: “Se va a un boliche que había en la esquina del canal. Un boliche, un almacén, digamos. Y no quería volver al estudio”.

Nuevamente tentada, Legrand hizo una pausa y retomó el relato: “Carlos Rottemberg, que era el productor del programa, le dijo ‘volvé, volvé al canal, al programa porque queda un asiento vacío’. Finalmente, Mauricio vino, se sentó y Chávez lo conquistó”.

El primer expresidente que mencionó la diva durante la cena fue Carlos Saúl Menem. Lo hizo luego de consultarle al titular de la Cámara de Diputados por la relación con él. “¿Lo veía usted al tío Carlos?”, quiso saber. “Mucho”, respondió el actual dirigente de La Libertad Avanza. “¡Qué personaje era!”, reaccionó Mirtha, y recordó un episodio de su vida en el que el riojano tuvo una participación central.

“Volví a la televisión por él. Yo estaba prohibida. No prohibida, si no que eran todos los canales del estado y no me contrataban, que es una manera de prohibirte sin decirlo”, arrancó la Chiqui su recuerdo. “Y él me hizo volver a la televisión. Yo lo encontré en un desfile porque él era muy especial. En un desfile de modas en Punta del Este. Y nos sentaron juntos. Él me decía ´Doña Mirtha´. ´Doña Mirtha, si yo soy presidente, vuelve a la televisión´, me dijo. Efectivamente, al poco tiempo lo eligieron y él me hizo volver. Se portó muy bien”, destacó Legrand, y confirmó que gracias a él regresó a ATC.

Además de compartir aquel gesto de Menem, Mirtha aseguró que era un hombre muy noble. “Yo voy a contar una cosa que nadie sabía. Él vino mucho a mi programa. Yo hacía los almuerzos en ese momento. Y era la única persona que terminaba el programa e iba a la cocina a agradecer por el almuerzo que le habían brindado. Le daba la mano a cada uno. No sé, llámelo como quiera, buscaba votos. Lo que sea. Pero era un hombre…”, cerró Legrand sobre el capítulo Menem.

“¿Qué presidente fue el menos tolerante a la crítica?”, le preguntó Horacio Cabak a la conductora de La Noche de Mirtha. “De la Rúa”, le respondió Legrand, sin dudar. Acto seguido hizo una confesión: “Alfonsín se había enamorado de mí... Fue un amor platónico”.