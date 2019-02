“Juan, ¿qué pasó con Los Estrella?”, fue la pregunta de Mirtha. “Fue algo extraño, hubo alguien que tuvo la brillante idea que exigía que los actores no tuviéramos voz, no pudiéramos hablar, no tuviéramos micrófono. No sabemos por qué”, sentenció Leyrado respecto a la polémica.

“Era para que no critiquen al Gobierno”, interrumpió Legrand, y Leyrado continuó: “Supongamos que lo hicieron para que no los critiquemos, entonces iba a ser peor, porque justificaría la crítica. A mí me parece que cuando uno está nominado, una de las primeras cosas que piensa es a quién se lo va a dedicar, y cuando sale se siente frustrado porque mucha gente te quiere escuchar. Yo tenía anotada una lista de nombres a quienes agradecerles”.

De todas maneras, él, , quien ganó como “Mejor Actor Dramático” por “Un enemigo del pueblo”, decidió expresarse sin micrófono. “Yo hablé, pero como los premios se transmitieron con veinte minutos de delay, parte de mi discurso no salió”, manifestó.

En otro orden, Hernán Piquín, recientemente regresado de España, recordó el violento intento de asalto que sufrió en noviembre en su casa de Pilar y luego habló del tema “paternidad”. “Para ser padre -expresó el bailarín- hace falta tiempo. Me gustaría, pero no lo quiero para salir en las tapas de las revistas. Si ellos, los que lo hacen son felices, que lo hagan. Pero yo no quiero tener un hijo, seguir trabajando a ful y que lo cuide otro”. De todas maneras, aclaró: “Esto yo ya lo había dicho en una nota para un revista y cuando salió, lo llamé a Flavio (Mendoza) para explicarle cómo y por qué lo dije. Somos amigos y tal como lo puso el portal parecía que era en contra de él. Yo ni lo mencioné, ni a él ni a Marley, ni a nadie”.

Antes de concluir el ciclo, la conductora tuvo un especial elogio hacia Laura Fernández. Mirtha recordó que fue a ver la obra que protagoniza la exjurado del Bailando. Y ante la pregunta de Nancy Pazos, que le pidió que eligiera entre Griselda Siciliani y Laurita Fernández, La Chiqui apeló a su inteligencia para dar el veredicto. “Son personalidades distintas, pero Laurita para mí es la estrella del futuro. Es maravillosa, baila, canta”, sentenció.i