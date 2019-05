Por primera vez en la historia de los premios Martín Fierro, Mirtha Legrand no podrá hacerse presente en la entrega. Ante un llamado del presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), Luis Ventura, para preguntarle cómo sigue su recuperación tras su operación y charlar sobre otros temas, Mirtha le confirmó que no podrá presentarse a la ceremonia por sus cuestiones de salud. Por otra parte, hay que decir que Mirtha espera poder conducir este fin de semana una de las dos emisiones de sus programas en El Trece.

ADEMÁS:

Por razones médicas, los profesionales que la atienden le recomendaron a Mirtha no ir a la fiesta del hotel Hilton porque muchas horas con tanta gente podría hacerle mal. La idea de Ventura era pedirle a Mirtha que entregara una mención especial a los expresidentes de Aptra, y, además, que estuviera presente ya que tiene dos nominaciones: una por su labor como conductora y otra, en la categoría programa de interés general. “Ayer me confirmó que por primera vez en los 60 años de los Martín Fierro no va a ir a la entrega de las estatuillas, condicionada por su situación de salud. Si bien está muy recuperada y está esforzándose por llegar a hacer sus programas este fin de semana, por recomendación médica me dijo que no va a poder estar”, contó el periodista.

El actual mandamás de APTRA contó que la diva le echó en cara su intervención en el ciclo de Luis Novaresio Debo Decir, donde contó que el día de su internación ella había expulsado “materia fecal por la boca”. “Al cierre de la charla me retó y me dijo 'le quiero aclarar algo porque sé que usted habló de mi salud. No fueron muy precisas sus declaraciones'. Yo le dije que lo más importante es que estaba mejor de salud y que una vez más me ratificaba que para mí era ´Highlander´ (en referencia al personaje inmortal de la serie películas). Yo amo a Mirtha. Pero soy periodista y ella también. ¿Vos te creés que teniendo información de la salud de una primera figura no lo va a decir en su programa?”, explicó Ventura.

Otra de las grandes ausentes a la fiesta máxima de la televisión argentina es la "number one" Moria Casán, quien ya dijo que no podrá asistir por razones laborales porque precisamente ese fin de semana tiene un evento pago que le dejará una suculenta ganancia y por el cual le tuvo que decir que "no" a la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas.

Finalmente la otra personalidad que no podrá ir a la fiesta de los Martín Fierro es Mariana Fabbiani, puesto que la conductora de El Trece tiene previsto viajar en los próximos días a Nueva York para adquirir los derechos de una comedia norteamericana que espera poner en la cartelera porteña, como actriz y productora de su debut en las tablas de un teatro porteño.