En ese sentido Mónica Farro, una de las protagonistas de "Veinte millones" y compañera de elenco de la capocómica, reveló como está llevando adelante ese proceso Carmen. "La notamos metida bastante en un mundo interior y es lógico, se trata de su hijo y vive la situación de Fede Bal muy apenada", explicó la actriz.

Asimismo, manifestó que todo el elenco intenta "acompañarla en todo momento y nunca se habla del tema si ella no lo toca".

"Nunca llora delante nuestro, lo evita siempre, pero se nota que no se encuentra bien. Un refrán dice que 'la procesión va por dentro' y Carmen trata de estar siempre de la mejor manera posible", manifestó en diálogo con el programa 'Falta de respeto' e insistió en que "es una enorme profesional y lo demuestra en el escenario de manera contundente".

Por otro lado, Farro se refirió al polémico enfrentamiento que mantuvo con su ex compañera de elenco Sol Pérez y aseguró que desde que la ex chica del clima no forma parte del espectáculo, cambió considerablemente el clima laboral. "Ahora que no está ella se trabaja muy bien, existe mayor tranquilidad y todo se resuelve de una manera amable, sin conflictos, sin peleas", aseguró la mediática.

Cabe recordar que Pérez y Farro habían tenido varios encontronazos bajo el escenario, que llevaron a que se suspendiera una función de "Veinte millones" y derivó en la renuncia de Sol.

ADEMÁS:

Flor Torrente pudo regresar al país y atraviesa una cuarentena complicada

Lograron desbloquear la tablet de Natacha Jaitt y descargar 4 GB de datos