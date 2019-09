"Tengo temporadas en las que trabajo todos los días por un sueldo chico, o a veces hago en tres o cuatro días una cantidad de dinero como para vivir cuatro meses", explicó. Una dinámica laboral que la obliga a vivir el “día a día” sin pensar a largo plazo. “No tenemos ahorros para poder estar diez meses sin hacer nada o sentir que estamos salvados”, confesó.

La vedette se acaba de casar con el personal trainer Leandro Herrera, y ya había sido noticia esta semana por las fotos hot que subió de su luna de miel a su cuenta de Instagram.

Dadas las reiteras denuncias que recibió para dar de baja las imágenes, la uruguaya fue contundente: “Me dan pena. Vivan y dejen vivir. Y si no les gusta no me sigan. Esto es de uno mismo, al que no le guste que no joda".

ADEMÁS:

Jimena Barón le dedicó un sensual "twerk" a su tender