"Hubo violencia desde que nació Fran. Cuando tenga todos los papeles voy a poder hablar bien. La denuncia está hecha, la hice ayer. Lo pude hablar con una de mis mejores amigas el mismo día que pasó", confesó. Entre lágrimas y quebrada por todo lo que está transitando cayó en la cuenta del momento que atraviesa: "Se me rompió mi familia, me quedé sola con un bebé de tres meses... Igual, estoy tranquila, estoy cuidada y sé que él (Facundo) no se me puede acercar...".

Luego, Morena reveló que está en constante comunicación con su padre, quien la contiene, pero sin entrometerse tanto como en el pasado. "La primera vez que le pedí a Facundo que se vaya de mi casa yo ya lo había llamado a mi papá, porque me cuesta mucho despegarme de la relación. Me dijo que lo hablemos porque teníamos un hijo en común, y que él no quería generar otra vez una guerra. Ese día discutimos, pasaron las cosas que pasaron. Hace una semana le encontré todos los mensajes con otras minas y ahí dije basta. Papá sabe todo. No se lo dije en la cara pero se lo dije por teléfono", contó.

A su vez, la hija del periodista reveló que no tenía buen trato con la familia de su ex. No porque ella no quisiera, sino porque argumentó que no la querían. "De entrada hubo cosas raras, pero yo estaba enamorada. De su familia, el único que me quiso a mí fue su padre. La madre me detestaba, el hermano me insultó. Yo siempre fui un cien con ellos, y ellos fueron un cero. El padre de Facundo es el único que tiene las puertas abiertas para ver a Francesco".

Por su parte Jorge Rial habló en el comienzo de Intrusos, le dio el apoyo a su hija y sobre la denuncia por violencia de género dijo: "Es un tema muy delicado que lamentablemente nos toca ver del otro lado del mostrador. Cuando nos necesitamos, estamos, y vamos a estar toda la vida".

