Por un lado, la cantante Mariela Montero, que contó que Cherutti “aprovechó un casting para tocarme y besarme de un modo efusivo y asqueroso”. “Él no me ofreció trabajo a cambio de sexo, pero sí dejó entrever quién era con su actitud”, agregó la salteña.

"Estoy segura que no fui la única y si llega a tomar alguna medida está en todo su derecho. Pero yo ya no soy una nena y no le tengo miedo”, agregó la ex Gran Hermano sobre el hecho que habría tenido lugar en 2008.

La otra invoucrada en un caso similar con Cherutti fue la modelo Pamela Pombo que el 19 de julio de 2011 dijo en el ciclo Animales Sueltos que el capocómico la sometió a un cásting sábana. Eran otros tiempos en los que el ciclo que conduce Alejandro Fantino solía presentar en el estudio a varias aspirantes a vedettes para animar la noche y allí la modelo, que por entonces formaba un tándem con Johana Villafañe (las hermanas Pombo), contó que viajó de su Mendoza natal a Buenos Aires para hace un casting con un productor al que había conocido unos meses antes, durante unas vacaciones en Mar del Plata.

“Llegué un lunes al teatro cerca de las 21, me dieron el conchero de Valeria Archimó y me pidieron que me lo pruebe. Luego apareció el productor y me dijo que me quedaba muy bien, se me acercó, me habló y me ofreció departamento y auto a cambio de algo sexual; le dije que se fuera y me fui llorando por calle Corrientes a la casa de una amiga, y llamé a mi mamá. A los días me volví a Mendoza”, relató.

Si bien no mencionó el nombre de Cherutti, al día siguiente, Rial la citó en Intrusos, donde ella lo mencionó como el responsable del acoso.

Ante semejante revelación, Cherutti dio a conocer un comunicado de prensa para desmentir las acusaciones de Pombo y asegurar que “jamás me vi involucrado en delitos de tamaña gravedad, los cuales no solamente afectan la dignidad de la mujer sino los derechos esenciales de toda persona y que deben ser reprimidos con toda la fuerza de la ley”.

Miguel Ángel Cherutti se defendió de las acusaciones de abuso

Asimismo, Cherutti intimó a la modelo a que se desdiga a través de “idénticos medios en los que efectuó sus declaraciones”, bajo amenaza de iniciar las correspondientes “acciones legales tendientes a salvaguardar mi nombre y honor”.

De igual manera se pronunció la exvedette Fabiola Alonso, esposa de Cherutti y madre de sus tres hijos. “Me parece espantoso lo que está pasando, creo que es injusto que aparezca cualquiera a desacreditar públicamente a Cherutti. Después se desdicen y la mancha ya está. (…) Yo tengo hijos chicos, que lloraron y no querían salir a la calle”, dijo Alonso, que conoció a Cherutti durante uno de los espectáculos en los que trabajaron juntos y se ganó su corazón luego de que él dejara a su anterior esposa.

“Me parece un horror. Insisto, esto tiene que terminar en la Justicia. Tiene que haber alguien que le ponga un parate a todo esto. Lamentablemente así se hacen famosas, aparecen en los canales, consiguen trabajo, y eso no es un buen ejemplo. Así se hacen la carrera”, dijo la exvedette, que calificó a su esposo como “un gran compañero”.

De esta manera, y sin pruebas para demostrar lo contrario, la mendocina pidió espacio en Intrusos y allí aseguró que “no dije que fui acosada por Miguel Angel Cherutti. Dije que lo conocí en Mar del Plata y fui al teatro por un supuesto casting. Dije que me lo hizo una persona que no tiene nada que ver con él”. A pesar de desmentirse, Pombo contó que recibió “amenazas para que no hable más y borre las cosas que tengo en mi celular”.

Sin embargo, y a horas de que Melissa Brickman hablara en Intrusos, un usuario de YouTube subió un video tomado detrás de cámaras en la que Pombo reconoce en Intrusos que Cherutti movió influencias, al punto de que “un político” la llamó para que deje de acusar al cómico. “Se me complica porque lo conoce todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Conozco un político que me llamó y me dijo que lo conocía, que es amigo (y que no es Nito Artaza) y que no hablara más. Yo a mi mamá le dejé el número de teléfono de Cherutti cuando me vine (a Buenos Aires) porque él le dijo ´mándela tranquila que no le va a pasar nada´. Pero cuando yo salí del teatro llorando, gritando y contándole a mi mamá, ella lo llamó por teléfono y le dijo de todo”, se la escucha decir a Pamela.