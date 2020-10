Morena Rial disparó contra los 'haters' tras su desnudo en las redes

morena rial semi desnuda.jpg Morena Rial posó desnuda luego de su gran descenso de peso (foto: Instagram)

Por un lado estaban quienes apoyaban a la mediática por su destape y la felicitaban por animarse a mostrar su cuerpo sin 'miedo': “Mejor que me des un mapa bebé, porque con tanta curva seguro que me pierdo”, escribió Lucas Canosa -joven con el cual suele intercambiar mensajes en las redes-, y la famosa numeróloga "Pity" apuntó: "Te admiro" junto a un emoji de corazón.

Asimismo su abogado escribió: "Una genia mi amiga, que se siente libre de mostrar su cuerpo sin ningún tipo de taboo. Un ejemplo a seguir de superación."

Y a pesar de que Morena tomó la decisión de bloquear los comentarios en el instagram, los 'haters' (odiadores) apuntaron contra ella por medio de otras redes sociales como Twitter: "Que aprendí de morena rial? × sacar la lengua × mostrar las tetas × denunciar a mi ex por violencia y volver a los 5 dias × putiar a mi padre y a los dias decirle "te amo" × rascarme la cotorra y vivir de arriba... Etc", publicó una seguidora.

Embed Que aprendí de morena rial?

× sacar la lengua

× mostrar las tetas

× denunciar a mi ex por violencia y volver a los 5 dias

× putiar a mi padre y a los dias decirle "te amo"

× rascarme la cotorra y vivir de arriba...

Etc — meri villalba (@marinesitaaa) October 21, 2020

"Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo mis OJOOOOOSSS !!!!!", fue otro de los crueles mensajes.

Pero Morena Rial, cansada de tanta crítica arremetió contra ellos: “Para todos los pelot*** que me bardean, que me dicen pelot***, que se sienten más. Nada, les quiero decir que me chup** un huevo y que les deseo lo mejor. Les mando besos, que la vida los premie siempre con lo mejor” escribió.

Y agregó: “Después también les quería decir que vivan y dejen vivir, chicos. ¡Qué ganas de romper la pelot**! Yo subo la foto que quiero, por ser madre no tiene nada de malo. No me cambia en nada lo que me digan”.