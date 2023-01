Mötley Crüe y Def Leppard vuelven a la Argentina

La presencia en Argentina llega luego de la exitosa gira realizada en Estados Unidos. Durante el 2022 las bandas llenaron estadios por todo Norteamérica con más de 1.3 millones de entradas vendidas.

La preventa exclusiva para los fans de las bandas de heavy metal estará disponible a partir del lunes 9 de enero a las 10am hasta el martes 10 de enero. Será posible comprar Mötley Crüe (Paquete VIP "Feelgood" Merchandise) y Def Leppard (Def Leppard Rock Brigade y Paquete Premium).

En cuanto a la venta general de entradas, se realizará a partir del miércoles 11 de enero desde las 10 horas. Las entradas se pueden adquirir desde Entrada Uno y habrá precios especiales para cupos limitados. La venta general comenzará cuando se agoten las localidades disponibles en la preventa.

Más de 100 millones de discos vendidos

Procedentes de California, Mötley Crüe vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera. La banda consiguió 7 discos de platino y multiplatino en Estados Unidos, 22 éxitos de rock en el Top 40, 6 singles pop en el Top 20, 3 nominaciones a los Premios Grammy, 5 bestsellers en el New York Times, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película de éxito en Netflix.

Conocidos por hits como "Kickstart My Heart" y "Home Sweet Home", la banda acumula 41 años de trayectoria con más de 5.000 millones de streams en plataformas digitales y 8 millones de seguidores en las redes sociales.

Por su parte, Def Leppard posee más de 110 millones de álbumes vendidos de donde provinieron numerosos hits y álbumes multiplatino como “Pyromania” e “Hysteria”, que incluyen canciones como "Rock of Ages", “Pour Some Sugar on Me" y "Foolin". En mayo de 2022 lanzaron su duodécimo álbum de estudio “Diamond Star Halos”.

La banda de rock consiguió los puestos #1, #2 y #3 en la lista de álbumes de catálogo de Estados Unidos. Además alcanzó los 5.500 millones de streams desde 2018, llegando a un grupo demográfico más joven de 18 a 44 años que ahora representa el 58% de su base de fans. De esta manera lograron obtener 15 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales.