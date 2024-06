Murió el dramaturgo Roberto "Tito" Cossa

Cossa escribió alrededor de 28 obras teatrales y seis guiones de cine. Fue un artista comprometido con su país y la sociedad. Así lo demostró durante la última dictadura al impulsar la iniciativa "Teatro Abierto".

"Con profundo pesar despedimos al gran dramaturgo argentino Roberto “Tito” Cossa, expresidente y presidente honorario de Argentores y personalidad destacada de la cultura en nuestro país quien falleció esta madrugada. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a su esposa María Elena Armentano, su hijo Mariano Cossa, demás familiares, amigos y colegas en este difícil momento", publicó en un comunicado Argentores.

Cossa Argentores.jpg

El dramaturgo hubiera cumplido 90 años el próximo 30 de noviembre, jornada en la que se celebra el Día Nacional del Teatro y el Día del Teatro Independiente. Sin embargo, en una entrevista que había dado en 2020 para el Ministerio de Cultura de la Nación contó que “le gustaba la coincidencia pero que no se la creía”.

Cossa también definió el rol de la dramaturgia: “El teatro sirve como cualquier otro arte, para despertar la sensibilidad de un espectador, divertirlo, seducirlo, hacerlo reír o llorar”, había explicado y aseguró que eligió su profesión de autor para unir su “ambición de ser actor con la de ser escritor”.

La Nona M.jpg

Milei "es un hombre dispuesto a destruir todo", según Cossa

En enero pasado, durante una entrevista en la radio 750, Cossa repasó su carrera, habló del presente del arte local y cuestionó la avanzada de gobierno de Milei contra la cultura, con la puesta en marcha de un plan de ajuste sin precedentes. "Estamos muy mal. La gente de la cultura está muy preocupada. No le estamos quitando comida a los pobres. Y, sin embargo, tenemos que soportar este momento y luchar para que esto no siga”, afirmó en aquel entonces.

Cossa cuestionaba con vehemencia a Milei y lo calificaba como "un hombre que está dispuesto a destruir todo". "Es muy bravo. Estamos muy preocupados en Argentores. Porque hay una amenaza de desguajarla. De quitarle la obra social. Es decir, es una situación muy fea”, aseguraba.

"Los políticos no consumen cultura"

“Los políticos no consumen cultura. No van al teatro. No leen novelas. Salvo Cristina, que hablaba de cine, de autores, los mencionaba, estaba al tanto”, aseguró Cossa durante su intervención.

Y añadió: “Lo de Milei no es económico. Si se gasta más en un viaje de Milei que en lo que se paga o lo que se adjudica al teatro independiente. Es encono con la cultura. Es político el tema”.