La Cámara Nacional Electoral define si La Libertad Avanza puede reimprimir boletas en la Provincia

En las últimas horas, los apoderados de LLA apelaron formalmente el fallo de la Junta Electoral de la Provincia que rechazó su solicitud de reimprimir las boletas. El partido liderado por Javier Milei pidió a la CNE “revocar la resolución del 9/10/2025, disponiendo la impresión de la BUP con la real oferta electoral de las Alianzas”, y argumentó que aún se está “objetivamente a tiempo de llevar adelante el proceso de reimpresión”.

Ahora, la CNE tendrá que definir si prevalece la integridad operativa del cronograma electoral, o el principio de representación efectiva de los candidatos. Ocurrirá en medio de la expectativa del oficialismo en cuanto a que Diego Santilli encabece la lista, en lugar de Karen Reichardt.

“Lo que está en juego no es una conveniencia política de una u otra Alianza, sino el derecho, ultra tutelado, del elector a votar informado con un Instrumento Electoral –BUP- que refleje su decisión de la forma más pura y real, siendo esto responsabilidad de todos los integrantes del sistema Electoral", señaló la apelación firmada por los apoderados libertarios, Juan Osaba, Alejandro Carrancio y Luciano Gómez Alvariño.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela. La Libertad Avanza pidió reimprimir las boletas en la Provincia tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Desde el oficialismo insistieron ante la CNE que todavía se está a tiempo de avanzar con la reimpresión de boletas. Incluso, destacaron que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó días atrás que la cartera a su cargo tiene “crédito presupuestario suficiente” para afrontar el gasto aproximado de $12.169.655.000 necesario para llevar adelante la reedición de la papeleta en la provincia de Buenos Aires.

Los apoderados del oficialismo hicieron reserva del caso federal para recurrir, en caso de que sea necesario, ante la Corte Suprema de Justicia.

El fallo de la Junta Electoral bonaerense

La apelación de la LLA se produjo luego de que la Junta Electoral bonaerense rechazara por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido del oficialismo para reimprimir las BUP del distrito por la renuncia de Espert a la nómina libertaria. “Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, dictaminó en su resolución.

El organismo encargado de supervisar los actos electorales consideró en su fallo que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable” la reimpresión de las boletas, a raíz de la dimisión del candidato liberal por sus presuntos vínculos con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. A su vez, precisó que la impresión y verificación de las 14 millones de Boletas Únicas de Papel ya estaba finalizada, y que una reimpresión “interrumpiría la logística vigente” y pondría en riesgo el cronograma electoral.

Según los informes técnicos, volver a imprimir las boletas tendría un costo superior a “12.000 millones de pesos” y demandaría al menos nueve días, un plazo incompatible con la distribución prevista del material.

La resolución fue firmada por Jorge E. Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; la titular de la Junta Electoral, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.