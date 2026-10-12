RJ Mitte, el actor de la serie "Breaking Bad"

Su partida fue confirmada por su representante, que destacó tanto su trayectoria artística como su compromiso social. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, expresó en un comunicado.

Además, recordó que su experiencia personal le permitió aportar autenticidad a su interpretación y construir una plataforma para promover la inclusión y la concientización. También se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, dos organizaciones vinculadas a la asistencia y los derechos de las personas con discapacidad.

El actor aprovechó su exposición pública para reclamar mayores oportunidades para las personas con discapacidad dentro de la industria audiovisual. En una entrevista con Irish Examiner, en 2016, explicó cuánto había influido su diagnóstico en su trabajo.

“No estaría en la posición en la que estoy hoy sin mi discapacidad. Utilicé todo lo que sé sobre vivir con parálisis cerebral para mi papel en Breaking Bad”, sostuvo.

También reclamó la necesidad de ampliar la representación tanto delante como detrás de cámara y cuestionó que la presencia de personas con discapacidad en la televisión estuviera asociada únicamente a acontecimientos puntuales, como los Juegos Paralímpicos.

“Me encantaría prender la televisión y ver a una persona con discapacidad hablando de algo que realmente le interese o interpretando un papel que no esté centrado exclusivamente en su condición”, reflexionó.

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó trabajando en cine y televisión. Entre sus proyectos también estuvieron The Recall y The Guardians of Justice. Sin embargo, el personaje de Walter White Jr. siguió siendo el más emblemático de su carrera.

Su compromiso social y su historia de amor

Mitte era presidente de The Mitte Foundation, una organización familiar con sede en Austin que trabaja para financiar y fortalecer comunidades vulnerables del sur de Texas.

En el plano personal, se había comprometido en 2025 con su pareja, Kennedy Suarez. La propuesta ocurrió durante el evento benéfico Dia del Sol, organizado en California a beneficio de United Cerebral Palsy, institución de la que Mitte era embajador.