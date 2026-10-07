La cartelera argentina suma nuevas películas desde el jueves, con propuestas de drama, terror, acción, animación y comedia, además de un documental sobre la fotógrafa Annemarie Heinrich que estrena el viernes
La cartelera argentina se renueva ese jueves con una variedad de propuestas para distintos públicos, entre los que se destacan un drama ambientado en Cerdeña, una nueva oportunidad para ver Cars en pantalla grande, películas de terror y acción, producciones argentinas y un documental sobre la fotógrafa Annemarie Heinrich., esta última que llegará a los cines el viernes.
El drama italiano dirigido por Riccardo Milani transcurre en una costa del sur de Cerdeña, donde un humilde pastor se enfrenta a un empresario que busca transformar sus tierras en un exclusivo resort. La película está protagonizada por Giuseppe Ignazio Loi, Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono y Geppi Cucciari, y tiene una duración de 2 horas y 1 minuto.
Estrenada en 2006, con motivo de su aniversario tras 20 años de su estreno, la película animada de Disney vuelve a los cines como reestreno. La historia sigue a Rayo McQueen, un joven auto de carreras que termina por accidente en una pequeña comunidad de la Ruta 66, donde comienza a cambiar su manera de ver el éxito y la vida; dura 2 horas y 1 minuto y cuenta con las voces de Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt y Larry the Cable Guy.
El terror sigue a Bela, una niña de ocho años que vive en un hogar atravesado por problemas matrimoniales y que comienza a enfrentarse a una entidad que aparece desde su placard. Dirigida por Rob Savage y protagonizada por Jessica Chastain, Jay Duplass y Dichen Lachman, la película tiene clasificación R-13.
La producción de acción lleva al cine la historia de 300 jóvenes futbolistas que participan de una competencia dentro de un centro de entrenamiento secreto. El objetivo es convertirse en el mejor delantero del mundo, mientras quienes quedan eliminados pierden la posibilidad de integrar la selección japonesa; el elenco incluye a Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai y Kyohei Takahashi.
Este drama con elementos de thriller sigue a Hugo Vaca, un hombre despedido de una multinacional que atraviesa dificultades económicas y decide vender su casa a un grupo de inversores. La operación lo lleva a una situación cada vez más incierta y peligrosa; la película tiene una duración de 1 hora y 47 minutos.
La película surcoreana de acción y ciencia ficción comienza con un extraño hallazgo ocurrido cerca de una ciudad portuaria aislada, que lleva a sus habitantes a luchar por sobrevivir. Dirigida por Na Hong-jin, cuenta con Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Alicia Vikander y Michael Fassbender, y dura 2 horas y 37 minutos.
Ambientada en Mississippi en 1966, la película sigue a un joven agente negro del FBI que investiga una serie de asesinatos de líderes de los derechos civiles y termina trabajando junto al mafioso Greg Scarpa. El thriller de acción está protagonizado por Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie y Giancarlo Esposito, y dura 1 hora y 47 minutos.
El drama argentino sigue a Milo, un niño de nueve años que vive bajo las exigencias familiares de convertirse en un gran bailarín de malambo. Mientras sueña con viajar en tren y conocer Buenos Aires, busca encontrar su propio camino; protagonizan Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria y Lucrecia Pazos, en una película de 1 hora y 15 minutos.
El thriller argentino sigue a Samanta, una niña de diez años que queda en coma después de sufrir un accidente en su casa. Mientras permanece hospitalizada, sus recuerdos, sueños y pesadillas se mezclan con la historia de su padre y comienzan a revelar elementos relacionados con lo ocurrido; protagonizan Lucas D'Amario, Guadalupe Lobo, Victoria Fretes y Mónica Lairana, y dura 1 hora y 25 minutos.
El documental dirigido por Mariana Sanguinetti reconstruye el vínculo entre la realizadora y su bisabuela, la reconocida fotógrafa Annemarie Heinrich, a partir de una reflexión sobre la manera de retratar y revelar a una persona. La película dura 1 hora y 14 minutos y cuenta con la participación de Sanguinetti y Graciela Borges; su estreno está previsto para el viernes 9 de octubre.
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