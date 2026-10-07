Blue Lock

La producción de acción lleva al cine la historia de 300 jóvenes futbolistas que participan de una competencia dentro de un centro de entrenamiento secreto. El objetivo es convertirse en el mejor delantero del mundo, mientras quienes quedan eliminados pierden la posibilidad de integrar la selección japonesa; el elenco incluye a Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai y Kyohei Takahashi.

La casa

Este drama con elementos de thriller sigue a Hugo Vaca, un hombre despedido de una multinacional que atraviesa dificultades económicas y decide vender su casa a un grupo de inversores. La operación lo lleva a una situación cada vez más incierta y peligrosa; la película tiene una duración de 1 hora y 47 minutos.

Hope: El primer impacto

La película surcoreana de acción y ciencia ficción comienza con un extraño hallazgo ocurrido cerca de una ciudad portuaria aislada, que lleva a sus habitantes a luchar por sobrevivir. Dirigida por Na Hong-jin, cuenta con Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Alicia Vikander y Michael Fassbender, y dura 2 horas y 37 minutos.

A cualquier precio

Ambientada en Mississippi en 1966, la película sigue a un joven agente negro del FBI que investiga una serie de asesinatos de líderes de los derechos civiles y termina trabajando junto al mafioso Greg Scarpa. El thriller de acción está protagonizado por Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie y Giancarlo Esposito, y dura 1 hora y 47 minutos.

El tren fluvial

El drama argentino sigue a Milo, un niño de nueve años que vive bajo las exigencias familiares de convertirse en un gran bailarín de malambo. Mientras sueña con viajar en tren y conocer Buenos Aires, busca encontrar su propio camino; protagonizan Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria y Lucrecia Pazos, en una película de 1 hora y 15 minutos.

Abeja

El thriller argentino sigue a Samanta, una niña de diez años que queda en coma después de sufrir un accidente en su casa. Mientras permanece hospitalizada, sus recuerdos, sueños y pesadillas se mezclan con la historia de su padre y comienzan a revelar elementos relacionados con lo ocurrido; protagonizan Lucas D'Amario, Guadalupe Lobo, Victoria Fretes y Mónica Lairana, y dura 1 hora y 25 minutos.

Annemarie

El documental dirigido por Mariana Sanguinetti reconstruye el vínculo entre la realizadora y su bisabuela, la reconocida fotógrafa Annemarie Heinrich, a partir de una reflexión sobre la manera de retratar y revelar a una persona. La película dura 1 hora y 14 minutos y cuenta con la participación de Sanguinetti y Graciela Borges; su estreno está previsto para el viernes 9 de octubre.