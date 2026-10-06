El elenco que regresa para esta secuela incluye a Jeffrey Wright (como James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (interpretando a Oz Cobb, el Pingüino). Entre las incorporaciones confirmadas por Matt Reeves figuran Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance y Sebastian Koch. El guion lo firman el propio director y Mattson Tomlin y la historia -todavía bajo reserva- se ubicaría después de los hechos de "The Batman" y de la serie "El Pingüino" (HBO, 2024).

La fecha oficial de estreno en Estados Unidos sigue siendo el 18 de febrero de 2028 y medios norteamericanos aseguran que aún es pronto para saber si la pausa generará una demora. "The Batman, Parte II" ya venía con demora, estuvo previsto para octubre de 2025, luego pasó a 2026, dspués al 1 de octubre de 2027 y, por último, a febrero de 2028.