El filme protagonizado por al actor británico Robert Pattinson sufrió una nueva postergación, pero esta vez durante su rodaje. ¿Cuál fue el motivo?
El rodaje de la película "The Batman, Parte II", la esperada secuela con Robert Pattinson otra vez como el millonario justiciero Bruce Wayne, quedó momentáneamente suspendida. El director Matt Reeves se apartó temporalmente del proyecto para atender un problema familiar, y ni Warner Bros. ni DC Studios dieron una fecha de reanudación, ni detalles de la situación.
El comunicado, difundido es escueto “La producción de "The Batman Parte II" se ha pausado temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar. Matt cuenta con todo el apoyo de DC Studios y esperamos continuar el camino muy pronto”.
El estudio insiste en que no se trata de un abandono del proyecto sino de un pequeño receso, por su parte, el director Reeves no hizo declaraciones públicas.
Las filmación comenzó en Londres a comienzos de junio de 2026, tres meses antes de esta interrupción. Robert Pattinson volvió al papel del superhéroe encapuchado después cuatro años, cuando el actor británico lo interpretó en 2022 para la primera versión, en el reinicio del universo principal de DC Comics
El elenco que regresa para esta secuela incluye a Jeffrey Wright (como James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) y Colin Farrell (interpretando a Oz Cobb, el Pingüino). Entre las incorporaciones confirmadas por Matt Reeves figuran Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance y Sebastian Koch. El guion lo firman el propio director y Mattson Tomlin y la historia -todavía bajo reserva- se ubicaría después de los hechos de "The Batman" y de la serie "El Pingüino" (HBO, 2024).
La fecha oficial de estreno en Estados Unidos sigue siendo el 18 de febrero de 2028 y medios norteamericanos aseguran que aún es pronto para saber si la pausa generará una demora. "The Batman, Parte II" ya venía con demora, estuvo previsto para octubre de 2025, luego pasó a 2026, dspués al 1 de octubre de 2027 y, por último, a febrero de 2028.
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