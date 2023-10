Guerra de Titanes 2: Yanina Latorre vs. Carmen Barbieri

La traumática separación de Federico Bal y Sofía Aldrey en febrero de este año, tomó un nuevo impulso a partir del jueves 28, cuando la conductora de "Mañanisima" arremetió con “¡Sabés que me hartaste, Latorre! ¿Quién te creés que sos? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís?” y formuló un duro monólogo -de casi cinco minutos- contra la panelista de "LAM".

Esa misma noche, Yanina Latorre le respondió de forma categórica -fiel a su estilo- en el programa de Ángel de Brito, lo que generó una nueva contestación de la capocómica en su ciclo matutino en el canal Ciudad Magazine.

Acompañada por su abogado personal y los panelistas "Pampito" y Estefi Berardi, Carmen Barbieri -entre lágrimas- comenzó a despacharse contra Yanina Latorre "Como le falta el respeto a mi hijo, de la manera que le falta...como habla de un hombre muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. No, esto no te lo voy a perdonar, no. Me estas haciendo pasar un mal momento desde hace un montón de años"

Indignada, la conductora siguió con su descargo ¿Es para hacerle juicio? ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto y no se puede defender? Cómo permite esto Ángel, que dice algo de un hombre enfermo que murió en mis brazos” reflexionó la conductora, con la voz visiblemente quebrada.

Para finalizar, Carmen miró a su abogado y expresó furiosa "Perdón perdón, es para hacerle juicio, no es para una carta documento. ¿Cómo dice que yo le limpiaba el culo? ¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? ¡Estaba hablando de Santiago, el papá de mi hijo, que no se puede defender!" y luego agregó “Un hombre enfermo que murió en mis brazos, ¿cómo permiten esto?", y mientras se limpiaba las lágrimas Carmen Barbieri recordó "Un hombre que sufrió tantos años cáncer y murió en mis brazos. Sí, me engañó y me separé. Pero mi hijo me preguntó '¿Dónde va a ir papá?', 'Vuelve a casa, la casa que él dejó'".

La respuesta de Yanina

Como era de esperar, la respuesta de Yanina Latorre no se hizo esperar, y durante la emisión del viernes de "LAM", la panelista se despachó sin pelos en la lengua. Primero contra su ex compañera en el programa de Amérca TV, Estefi Berardi, y después, se tomo el tiempo y "atendió" a Carmen "La Leona" Barbieri.

"Estefi, amora de mi vida, te haces la sorora y eras la amante del hijo de Carmen, la cagaste a la mujer. Te hiciste medianamente conocida porque dijiste que Benjamín Vicuña, en pareja con la China, se había garchando a una camarera. Recorriste todos los programas sin ninguna prueba y hablas de sororidad" empezó diciendo Yanina Latorre contra Estefi Berardi

"Te burlaste de todo el mundo, a vos ya te corro porque hablar con inútiles me mata, y otra cosa, ¿nueve juicios? Ya sé que debes estar en un orgasmo porque salir en LAM para vos, y yo que te nombre, te hizo famosa, pero no tuve un puto juicio" continuó con su tono burlón la panelista.

Después de despacharse contra su excompañera, Yanina afirmó: "Hay algo que les voy a enseñar a vos, al inútil del abogado y a la inútil de Carmen Barbieri que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros y a la facultad, tengo cuatro títulos universitario. Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta puedo contar cualquier cosa".

"Sos una loca Carmen Barbieri. Me dice sin apellido, tengo un talento nato, hermosa. Esto no lo escribí, yo hablo y no me equivoco, no cometo furcios. Tengo sujeto y predicado, una sintaxis perfecta" agregó la esposa de Diego Latorre.

Durante el descargo de Yanina, se permitió detallar "Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez, dijiste que Marixa Balli mataba novios, le sacaste el laburo. ¿Por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago Bal lo contaste vos, reina. Vos hiciste un show de tu vida, se hacen las sororas y se están riendo con la amante de tu hijo, todo mentira".

"¿No les da vergüenza?, ¿Qué pretenden?, ¿De qué lloras Carmen Barbieri, qué delito cometí? ¿A quién querés hacerle creer que hice algo?" finalizó -visiblemente enojada- la panelista de "LAM".