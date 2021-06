Nadie quiso competir con la Selección, que ganó el rating

Es que no sólo era un partido relevante en un día feriado sino que Telefé y El Trece no opusieron resistencia: a sabiendas de la convocatoria que tendría la presencia de Leo Messi y compañía, ambas señales decidieron no poner al aire "MasterChef Celebrity 2" ni "Showmatch La Academia", respectivamente.



La novela turca "Doctor Milagro" logró alcanzar 17,2 puntos cuando el partido llegaba a su fin, mientras que la película "Armados y Peligrosos" que puso El Trece, apenas tuvo un pico de 2,4 unidades.

Incluso el partido anterior al de Argentina, Uruguay-Chile también le dio satisfacciones a la pantalla de la TV Pública ya que se impuso cómodamente en su franja a "Pasapalabra" y "Bienvenido a bordo".

Esta noche las cosas volverán a la "normalidad" en lo que será una semana caliente con punto culminante el jueves: final de "MasterChef Celebrity 2" y a continuación el debut de "La Voz", en el canal de las tres pelotas.