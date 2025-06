Nicolás Magaldi contó el drama que vivió con su mujer: "Hicimos 10 tratamientos para ser padres"

"Hay límites y el límite siempre es el respeto... Guardé en un cajoncito que ni siquiera es de rencor, es de recordatorio. Lo de Marina fue una crítica malintencionada. Yo estaba viviendo un momento de mierda cuando pasó eso. Estaba muy mal anímicamente. Era llegar a mi casa y luchar un duelo tras otro con mi mujer en la búsqueda de nuestra segunda hija, que gracias a Dios, ahora está en camino y está todo muy bien...", se sinceró Nicolás, a partir del hacer catarsis en redes, por cuánto supo afectarle una crítica laboral de Marina Calabró, en épocas en la que él conducía Indomables, en la pantalla de América.

"Con mi mujer y, esto no es por dar lástima ni un golpe bajo porque, de hecho, tenemos hecha una reconversión súper positiva de esto... Yo aprendí 2 cosas con todo esto. Antes de dar una opinión o de expresar una opinión, uno nunca sabe en la batalla que está la otra persona. Esto te puede pasar con una pareja, en la búsqueda de un hijo o con lo que sea".

"Yo, en ese momento, estaba atravesando con mi mujer la búsqueda de nuestro segundo hijo. Pasamos, sobre todo mi mujer que puso el cuerpo, por 10 tratamientos de fertilidad in vitro porque casi se me murió a mí, en un momento. Son situaciones que la gente no sabe. Y venía acumulando situaciones como de piel de cocodrilo", sumó, Magaldi, en primera persona, durante su nota para Los profesionales de siempre, por El 9.

"Yo me ponía el traje (para conducir Indomables) como el super héroe. Y llegaba a mi casa y me desarmaba. Pero ante los ojos de mi mujer siempre era el fuerte. El tema es que cuando quedamos embarazados después de muchísimo tiempo, le dije ´yo realmente estuve muy triste y recién me di cuenta de que eso pasó´. Y eso no lo sabía, en su momento", se sinceró el conductor, en diálogo con Flor De la Ve.

LA LUCHA DE NICOLÁS Y SU MUJER

"Hay días que no se olvidan nunca… Días que no se explican solo con palabras, se sienten en el cuerpo, en la piel, en el alma. El día de la transferencia fue exactamente eso. Un día donde todo se volvió más real, más profundo, más vulnerable y más mágico al mismo tiempo. Llegamos a ese día después de tanto… Después de pérdidas que nos rompieron. De duelos silenciosos. De sueños suspendidos. De volver a empezar una y otra vez con el corazón en la mano", compartió Nicolás, a través de un conmovedor posteo que hizo en sus redes sociales, días atrás.

Nicolás Magaldi posteo.jpg Nicolás Magaldi y la larga lucha que tuvieron con su mujer para volver a ser padres

"Ese día, entramos al quirófano con mucho miedo. Pero también con una esperanza que no pudimos apagar nunca, ni en los peores momentos. Nos temblaban las piernas, pero nos sostenía el amor. Nos dolía el pasado, pero nos abrazaba la ilusión del futuro. Fue un día lleno de sensaciones que no se pueden poner en orden… Alegría, incertidumbre, agradecimiento, ansiedad, fe. Todo junto. Todo mezclado. Todo latiendo muy fuerte".

"Ese día no solo transferimos una semillita. Ese día le dimos lugar a un sueño que resistió tormentas. Ese día le abrimos el corazón a Catalina. Sin saberlo, ella ya nos elegía. Y por eso lo comparto hoy… Porque sé que hay muchas personas del otro lado viviendo esto, este sube y baja de emociones. Porque sé lo que es el dolor de esperar, lo que es el miedo de intentarlo de nuevo, lo que es desear con todo el alma. Y también sé que, muchas veces, los milagros llegan, no siempre como los imaginamos pero sí con una fuerza que te cambia la vida".