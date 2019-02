Nazarena Vélez habló de su nuevo "compañero de juegos"

En los últimos días se conoció que estaba en pareja con su compañero de elenco, Santiago Caamaño, de la obra ‘Verdades Mentirosas’, que están haciendo en Mar del Plata. Después de su confirmación oficial, Nazarena empezó a demostrar el amor que siente por su compañero y ayer subió una foto de ambos en la cama, muy mimosos, y mostrando su felicidad a sus seguidores.

Jugando con los filtros y los efectos animados de la red social, la incipiente pareja se grabó en la cama, cómplices y cariñosos. “¿De dónde sos flaco?”, le preguntó la actriz a Santiago. Y él le respondió, escudado en unos enormes antejos: “De Avellaneda”.

Cuando le preguntaron por su nueva conquista, lejos de escaparle a la respuesta, Naza no ocultó su felicidad por la inesperada llegada de Caamaño a su vida: “Esto empezó hace un mes, más o menos. Es la primera vez que estoy tan contenta... No es que estamos de novios, pero no estoy para esconderme, ni para pavadas. Obviamente, ya conoce a mis hijos”, dijo Nazarena, en nota con Siempre Show, por Ciudad Magazine.

La actriz aseguró que llegó en un momento muy especial de su vida y aclaró: “Estoy muy bien, súper relajada. Somos muy amigos y compañeros, nos reímos mucho y compartimos un montón de cosas. Vamos día a día”, comentó Nazarena. La actriz aseguró que la química entre ellos en la obra es muy buena y que les permite jugar y tener un código entre ellos que los ayuda en el día a día. “Es muy divertido porque nuestros personajes casi no tienen relación entonces los textos y momentos donde nos encontramos jugamos un montón”, contó. “Santi es muy divertido y siempre busca la manera de sorprenderme arriba y abajo del escenario”, cerró enamorada.

ADEMÁS:

Según contó su relación se dio casi por casualidad ya que ella llegaba a la Feliz pensando en hacer la temporada, en estar al lado de su hija, pero que esto le suma y la hace sentir nuevamente viva. “Yo vine a pasarla bien a Mar del Plata, no sabía que tan bien pero la estoy pasando mejor de lo que pensaba. Vine a pasarla con mis hijos y esto me sorprendió, y está buenísimo. Estoy muy bien. Esto empezó hace un mes más o menos. Es la primera vez que estoy tan contenta”, contó.

Naza contó que fue él quien la encaró y que ella no pudo resistirse a pesar de que en otras oportunidades lo había hecho. “En los ensayos habíamos empezamos a pegar buena onda y acá en Mar del Plata de tanto amagar me apuró y dijo ‘bueno, ¿cuándo vamos a tomar unas cervezas?’. ‘El lunes’, le contesté. Es un pibe rápido, tiene mucho barrio y es un dulce de leche. Es circunstancial que este comiendo muy rico, pero suma”, cerró feliz por esta nueva etapa en su vida. i