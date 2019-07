Ahora que esta gema pionera del cyberpunk se encuentra disponible en la popular plataforma, aprovechamos para recordar todo eso que la convirtió en un clásico de culto

Cuando la ciencia ficción nos presenta buenas historias de seres con inteligencia artificial, logra algo que muchos dramas intimistas quisieran provocar: recordarnos qué nos hace humanos. A veces pareciera que necesitásemos las comparaciones con un robot para sentirnos compasivos, racionales e irrepetibles. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (Do Androids Dream of Electric Sheep?) de Philip K. Dick nos invitaba a pensar, entre otros temas existenciales, si realmente había una diferencia entre sentir emociones o creer que se sienten emociones. ¿Merece ser subestimado un autómata con una sensibilidad que muchos seres de carne y hueso ni estuvieron cerca de experimentar? Al fin y al cabo, por qué damos por hecho que nuestros sentimientos no están igual de impuestos si también somos producto de lo que nos fueron metiendo en la cabeza…