Nicki Nicole tildó de "maltratador" a Diego Maradona

“No soy su fan. Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, expresó Nicki Nicole en una entrevista que brindó a El País de España.

Las respuestas de la rosarina sobre Maradona o pasaron inadvertidas en las redes sociales y por este motivo se convirtió en tendencia en Twitter.

Como era de prever, sus palabras dividieron aguas entre los usuarios de las redes.

La cantante también es reconocida por su compromiso por la lucha de las mujeres contra la violencia de género. En marzo pasado lanzó el tema "Venganza" junto a la banda uruguaya No te va a gustar, por el cual fue nominada para los Latin Grammy 2021.

“ARTISTA REVELACIÓN”

La cantante y compositora rosarina Nicki Nicole ganó el premio al "artista revelación" en Los40 Music Awards que se entregaron en Palma de Mallorca, España, y que reconoce a lo mejor de la música de ese país e internacional del último año.

La rosarina se impuso a otras artistas argentinas como María Becerra y Nathy Peluso, que también viven un momento de gran repercusión e integraban la terna de nominaciones.

Nicki participó en la previa del show, con una versión de "Ella no es tuya (Remix)", el éxito que lanzó en febrero junto con Rochy RD y Myke Towers y que suma más de 160 millones de reproducciones; y luego durante la gala interpretó en vivo su hit "Colocao".