Nicolás Cabré: "En ´Tu Parte del Trato´ nadie sabe quién es quién"

Con mejor semblante y mayor predisposición a explayarse ante la prensa que en otros momentos de su carrera, este actor, detalla los pormenores de su experiencia al frente de un thriller con condimentos de comedia negra, al tiempo que reconoce que es la composición más disímil que se le ha otorgado en sus 3 décadas de profesión.

"Me da alegría estar en este proyecto. Me da mucha alegría ser parte de este programa y estoy muy contento con el resultado. Se trabajó mucho, fueron días duros, pero es parte de esto. Pusimos lo mejor de todos y la verdad no me quería perder la posibilidad de estar en una propuesta de estas características. Me siento orgulloso", entiende Cabré sobre el producto que hoy a las 22.45 se develará y que concibe como una gracia absolutamente novedosa en su trayecto.

"No tiene mucho que ver con todo lo que hice antes. Tiene un sabor a nuevo, es verdad. Y lo agradezco. Hace muchos años que hago ficción, conozco a casi todo el equipo de compañeros de trabajo y me siento muy cómodo. Sin embargo, resultó algo nuevo, el modo de hacer la serie fue distinto a todo lo que había realizado. Y también es nuevo en el modo de mostrarla", señala de la súper producción que se emite también por TNT y estará disponible íntegramente por Cablevisión Flow.

Como eje central de Tu parte del trato, Nico Cabré se carga al hombro a Carlos, el personaje principal de esta ficción: un ascendente inversor financiero de una empresa internacional, que se ve perturbado cuando conoce a Patricia, (Stuart), que lo introducirá en un perverso ´trato´, (un pacto para librarse mutuamente de las personas que odian), cuya víctima aparente es María (Wexler), la tercera pieza de esta historia.

"Carlos va buscando saber todo el tiempo quién es quién, va caminando por lugares, dice ´no, no es por acá´ y sigue. Lo que tiene de bueno esta ficción es que hasta el final no sabés quién es quién. Hay un juego de misterios que se resuelve recién al final", cuenta el muy enamorado de Laurita Fernández con quién comparte la pieza Departamento de Soltero.

"Mi personaje si bien es el ´héroe´, tampoco es tan bueno. Él está buscando zafar, no repara mucho en los daños que va haciendo. Va tomando distintas posiciones, pero su objetivo es zafar del lío donde se metió. Es una serie de suspenso noble, todo el tiempo el espectador estará sospechando. Y no es que en el último capítulo te aparecen tres personajes que no habían aparecido nunca y que explican todo. Es un género raro, nunca sabés quién es quién y no sabés cuál es el motivo que mueve a los personajes hasta el final. Es una manera de ir contando la historia, van dando vueltas de rosca. Se trata de un thriller con todos los componentes”, acuerda respecto a la miniserie dirigida por Jorge Nisco en la que intervienen primeras figuras como Carola Reyna, Federico Olivera, Gustavo Garzón, Silvia Kutica, Fabián Arenillas, Roberto Vallejos, Romina Richi, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles y Julieta Vallina.

Adaptarse al modo de realización de las novedosas plataformas tecnológicas donde las series completas están al alcance de la mano desde el primer momento, es para un actor con tamaña trayectoria como Cabré, un alivio a la presión del rating donde la historia, la mayor cantidad de veces, se modifica de acuerdo al pulso que más atractivo otorgue.

"Tener los ocho capítulos con antelación te cambia la manera de entrar a la grabación. Tenés tiempo para hablar, saber qué le gusta a cada uno, a ponerte de acuerdo. Estás siempre dos o tres pasos adelante. Básicamente se trata de una cuestión de tiempo para preparar los temas, las escenas. Cuando se trabaja día a día es otra la composición de todo y también se dan las cuestiones técnicas o problemas a resolver que siempre surgen", explica.

"Lo que tienen de lindo estos proyectos es que arrancás con los 8 capítulos en la mano y el primer día de grabación sabés de lo que va, habiendo planteado todas las dudas. Entonces tenés más claro de dónde venís, a dónde vas y el porqué de determinadas cosas", sostiene con conocimiento de causa este intérprete que comenzó haciendo sus primeros pasos artísticos a los 10 años en el infantil La ola está de fiesta y luego saltó a la comedia Son de diez para consagrarse en trabajos televisivos como Poliladron, Son amores, Carola Casini, Gasoleros, Vulnerables, Ilusiones, Sin códigos, Mi hermano es un Clon y en la TV Pública producciones de época, como Variaciones Walsh y Cuéntame cómo pasó.

"Odio las escenas de sexo", dice sin reparos

Como ya es sabido, a Cabré no le agrada interpretar escenas de alto voltaje erótico, aunque se enmarquen en el estricto contexto de una ficción. En Tu parte del trato, debió recurrir a actores dobles que simulen algunas de las secuencias de sexo que condimentan la trama.

"No es lo que más me gusta. En este caso hay unos trucos, unos dobles. Creo que en algunos casos se remarcan escenas de sexo que no son necesarias, se habla demasiado de eso. Aunque no me refiero a este caso", dice tímidamente para luego expresarse con mayor contundencia.

"En realidad las odio con toda mi alma", sonríe de costado. "No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Acá me conocen, saben cómo me pongo y lo mucho que me incomodan, por eso me dan muchos instrumentos para hacerlas. Hay dobles para hacer cosas que yo no haría. Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté, nada más", se sincera mientras completa el concepto.

"Es cierto que he hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No me siento cómodo ahí, siempre me dio pudor y menos ahora teniendo una hija", sostiene respecto a Rufina, fruto de su relación con Eugenia China Suárez.

"Si hay un doble mejor para mí. Odio esas escenas, hay cosas que a mí no me resultan. Eso lo saben en Pol-Ka y yo tengo la suerte de estar ahí y me cuidan. Ellos saben hasta dónde llego", explica el hombre de parlamentos breves. Su colega Pablo Echarri, como se ve en esta página, no le cree.

Lo que le llega

Con casi 40 años de vida y 30 de profesión, Nicolás Cabré, tiene claro que no hay certezas en el medio que eligió forjarse desde muy pequeño. Aunque tuvo la fortuna de no perder nunca la posibilidad de trabajo y ocupar un lugar de privilegio entre los actores de su generación, sabe, que la incertidumbre suele ser la moneda constante. "´En esta profesión no sabés nunca por donde va la cosa. Si uno quiere tener certeza de una determinada carrera en realidad debería dedicarse a la producción más que a la actuación", indica Nico con media sonrisa.

“Durante muchos años hice comedias y la gente se me acercaba para decirme que se reía con las boludeces que hacía. A mí me llegan las personas que me dicen ´gracias por hacerme reír´. Es como que podés pensar que a veces tenés una función, pero eso no quita que uno haga de todo. No hay certezas", reitera.

"Yo puedo decir voy por el lado de la comedia, o del drama, o del cine, pero si luego no tengo propuestas, en realidad no voy por esos lugares y termino yendo por el lugar de donde surjan las propuestas. Además, no soy una persona que esté pensando mucho en lo que vendrá. Me manejo por sensaciones. Nunca fui de preguntarme: ´¿el año que viene qué hago?´. Más aún desde que soy papá: claramente mi prioridad no es el trabajo".