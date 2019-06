"Los Martín Fierro no me modifican nada, no trabajo para un premio y nunca me interesó. Sí sé diferenciar las cosas y es un lugar donde no soy querido y no comparto con la mayoría de los que participan, debe haber periodistas valiosos y están los otros también. No comparto sus maneras, me halaga perderlo", afirmó Cabré en una charla periodística.

ADEMÁS:

En cambio, el actor marcó la diferencia con otros premios al señalar que "el año pasado con Sugar, el Ace y con el premio Hugo me sentí muy mimado, querido y respetado y no por ganarlo. He ido y respeto a los miembros de esas instituciones. Sentí que fue un mimo ser parte de una comedia musical y ser bien recibido".

Consultado acerca de cómo es hoy su relación con la prensa Cabré reflexionó: "Tal vez en la actualidad nos podemos entender o estamos más grandes o ya no es negocio venir a molestarme y que reaccione. De todas maneras lo que no me gusta no me va a gustar jamás y está claro. A la gente que habló y que me parece detestable no le voy a hablar nunca en mi vida. No es que ahora soy zen y me olvido de todo, no, no me olvido de nada, porque sigo pensando lo mismo".

"Mis papás me enseñaron a ser de una manera y sé lo que está bien y lo que no. Siempre me caractericé por no salir a aclarar nada aunque dijeran barbaridades. La gente que me conoce sabe quién soy. Pero ya no estoy tan pendiente, vivo las cosas de otra manera", concluyó.