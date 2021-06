Nicole Neumann blanqueó romance con "Manu" Urcera y hubo lío

Pero parece ser que ninguna relación de Nicole es tranquila y ahora este nuevo amor tiene polémica... porque apareció la ex mujer de Urcera. Fue Marcela Baños, en Intrusos, quien contó que el fin de semana la ex del piloto los cruzó a Nicole y a él paseando y que les había armado un escándalo delante de todos. Pero cuando todo parecía que se trataba de despecho, ayer Micaela, la ex pareja de Urcera, habló en Intrusos y dio detalles que no se conocían y que no dejan para nada bien parado al piloto.

"Hola Marcela, soy Micaela. Sé que hoy hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta", leyeron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la edición nocturna de Intrusos. "Yo no insulté a nadie", continuó la ex pareja del piloto. "Simplemente le pregunté a mi ex novio si le había comentado a la señora con la que está saliendo si le había contado que nos vimos un día antes de que ella llegue. Nada más", agregó Micaela.

ADEMÁS:

Dady Brieva fue internado por una hemorragia intestinal

Jimena Barón lució un look explosivo en Instagram

Por lo que dijo la joven no le dan los días para armar esta historia y engañadas terminaron siendo las dos. Nicole, porque según su relato ellos estuvieron juntos un día antes de la llegada de la modelo a conocer a su familia. Y Mica también habría sido engañada por el joven, porque hace al menos dos meses sale con la modelo.

José Manuel Urcera -Manu, como lo llaman en su círculo íntimo- tiene 29 años, nació en Río Negro, estudió administración de empresas pero su mayor pasión es el automovilismo. En la actualidad es uno de los referentes de la categoría Turismo Carretera con varios títulos y reconocimientos.

Hijo de Claudio -director de una empresa de servicios petroleros- y María Cecilia Roza, el deportista tiene una hermana menor, de 28 años, llamada Paula. Por ahora el joven no hizo referencia al escándalo, tampoco habló sobre su relación con Micaela pero lo que queda claro es que recién arrancó y Nicole ya tiene más de un problema con su nuevo romance. A Nikki no le resulta fácil reconstruir su vida afectiva después de Cubero.