Nicole Neumann habría vetado a Luli Fernández en Los 8 Escalones del Millón

Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo de espectáculos, sacó a relucir esta coincidencia, agregando que lo que suena es que quien pidió la cabeza de Luli fue la propia Neumann.

Por su parte, Fernández contó que en junio tenía que reemplazar en tres fechas a Neumann, pero que le avisaron que la modelo no faltaría y que por lo tanto no requerirían su participación. "Lo que me llamó la atención es que el tercero de estos días, en lugar de Nicole la que apareció fue Soledad Solaro", dijo la panelista y agregó que allí ató cabos de que a Neumann le molestaron las cosas que ella reveló en el programa de Lussich y Adrián Pallares.

"Está claro que al ser parte de un programa de espectáculos cuento cosas que pueden incomodar pero me parece que meterse con el trabajo de una colega es un montón. Sobre todo cuando no soy la primera que lo cuenta", sostuvo Fernández.

"Te puedo asegurar Nicole que las cosas que digo es porque me las cuentan, porque las tengo chequeadas y confirmadas del mismo modo que ahora cuento que efectivamente esas tres fechas en las cuales yo me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté", expresó molesta. "ºNo me pongas más a esa pendeja en mi sillaº". Esa habría sido la frase de Nicole Neumann" a la producciión de Los 8 Escalones, remató Pallares a lo que contó su compañera. Habra que esperar la respuesta de la rubia.