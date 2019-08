Nicole Neumann a lo Tinelli: le hizo una cámara oculta a Fabián Cubero

Pero ahora las circunstancias cambian porque sobre el ex matrimonio pesa una medida cautelar en la que no pueden mostrar ni hablar de las criaturas. Mica dijo que "se habla más que nunca de las nenas".

Después de la viralización del video filmado en el celular y que Lío Pecoraro (Todas las Tardes, Canal 9) publicó, la modelo señaló que "no quiero ventilar nada en los medios, no hago catarsis en los medios. Las nenas deberían haber estado en el departamento. Ante la negativa del agente de seguridad de darme el piso donde vive Cubero decidí filmar. Ya estoy cansada y saturada que cada vez que él se lleva a las nenas no cumpla no con la hora y lugar para ir a buscarlas".

Neumann quiere llevar el video como prueba de la mala voluntad de Cubero: "Cualquier persona que no colabora con la mamá de sus hijos, no está bien. No podemos coordinar nada. No es solidario ni considerado. Es imposible seguir así.Pensé que el enojo y el resentimiento ya se le había pasado tras la separación. Se frustró un proyecto de familia, uno no elige de quién enamorarse o desamorarse".

Pero en la tarde de hoy, Mica Viciconte salió al cruce de Nicole pese a la medida cautelar: "Lo único que digo es que yo estaba con las nenas en el auto esperando en la villa olímpica que Cubero termine de entrenar. Yo ahora hago de chofer porque a él lo operaron de la rodilla y sus horarios de entrenamientos varían. El auto estaba abierto".

La desesperación de Nicole se generó cuando una de las hijas llamó al celular de la madre y le dijo que estaban encerradas en el auto. Sobre este tema, Mica prefirió el silencio. "Todo esto me excede, es una locura. Me parece muy grave mostrar y publicar una dirección. Lo único que sé es que desde que llegó un mes atrás la medida cautelar, la exposición del tema está más que antes".

Mientras hablaba en Incorrectas (América), donde trabaja como panelista, Nicole -sin dar su nombre- la pulverizó en las redes sociales: "No voy a ser más pilar de ninguna cabeza de ser humano que no trasciende. Y de ninguna mierda que no me genere el placer, la alegría y la tranquilidad mental que me debo a mí y a todo lo que fui creando en esta vida".