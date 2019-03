A fines de diciembre, Nicole Neumann (38) le dio una nueva oportunidad a su relación de pareja con Matías Tasín (40), empresario con quien transitó un breve impasse. Sin embargo, luego de mostrarse súper enamorados en México, celebrando San Valentín, sorprendió una versión de separación, que va de la mano con otro rumor sobre su ¿exnovio?

El domingo en Implacables, el periodista Diego Bouvet contó que Tasin había estado cenando en un restaurante de Costanera Norte con amigos y Mollie Gould (19), la nueva corista y novia de Luis Miguel (48).

Luis-Miguel-y-novia-Mollie-Gould.jpg

“En un momento en ese grupo, de aproximadamente seis personas, ella se levanta, él también, y se van en el auto de él con rumbo desconocido. Estamos hablando de Mollie y Tasín”, indicó el panelista en el programa de Susana Roccasalvo.

ADEMÁS:

Y Daniel Gómez Rinaldi agregó que la joven corista había tenido una discusión la noche anterior con Luis Miguel.

Ahora, ayer, en Nosotros a la Mañana, ciclo de El Trece, además de insistir en la versión que vincula a Tasín con Gould, agregaron un dato clave.

La periodista Nancy Duré contó: “Estuve tratando de hablar con Nicole, me clavó el visto. Pero después de mucha insistencia logré averiguar que el 20 de febrero Nicole le dijo a Matías: ‘Basta. Esto no va más, la segunda vuelta no fue lo que esperaba’.

También me dicen que ella lo dejó y él seguía insistiendo”, informó la periodista, dejando en claro que si Tasín tuvo un coqueteo con la novia del cantante mexicano, fue ya estando separado de Neumann.

Indagando sobre la resonante versión de ruptura, se comunicaron por WhatsApp con Nicole para saber si estaba separada de Matías: ella leyó el mensaje pero no respondió. Sí, nos clavó el visto. Minutos después, al ser consultada por si el rumor de affaire de Tasín con Mollie ya sería después de haber cortado con ella, Neumann volvió a elegir el silencio.

Por su parte, Molli utilizó las redes para aclarar la situación: “A los medios les encanta inventar historias. ¡Es realmente divertido leerlas, especialmente cuando ciertas cosas no tienen nada de verdad!”