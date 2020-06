"Me encanta exponer mi cuerpo pero no para que te excites. Me encanta construir y habitar mi cuerpo. Me calienta sentirme segura, alimentar mi autoestima, ver lo que genera mi presencia y mi actitud. Si una mujer habla de sexo, si quiere tenerlo y mucho más si quiere tenerlo de forma casual, eso escandaliza", arranca diciendo la bailarina en las imágenes que subió a las redes sociales.

Noelia arremetió con estos videos luego de que Diego Ramos, otro integrante de “Sex Virtual”, haga lo propio sin prejuicios en su intervención y haciendo añicos algunos mandatos.

"Cada vez que piensan, escriben o dicen todo lo que me harían, sabiendo que jamás va a suceder, a mí me llena de poder. Porque a mí no me excita saber lo que mi cuerpo genera en vos. Lo que me excita es que vos no concientices tu inseguridad, que te enoje el poder que tienen mis tetas", disparó en otro tramo.

En el video, que se viralizó en menos que canta un gallo, agregó. "Siento mucho placer cada vez que una mujer puede hacerse valer, cuando muestra libremente sus tetas, cuando puede hablar sin reparo cuánto le gusta coger".

“Sex virtual, una experiencia privada”, donde más de 20 artistas harán vivir al público una experiencia exclusiva, sexual y virtual a través de WhatsApp, Instagram, Twitter y otras plataformas y redes sociales.

"Me apena mucho las mujeres que no aprecian esa femineidad putonezca e irreverente como una rebelión, que no rompan con el mandato social y señalen a las que queremos coger en libertad. Si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Así que inteligente sería que dejes de subestimarme cuando disfruto de mi clítoris porque eso no afecta mis cualidades intelectuales, porque puedo pensar y coger. Porque puedo ser inteligente y la más puta a la vez. Y eso me llena de poder", apuntó Marzol.

"Sex, viví tu experiencia" es un espectáculo diferente, atípico, singular y único donde un elenco de 24 artistas muy diversos se mezclan y potencian arte puro con música, baile y teatro donde lo visual y sensorial ilumina las incertidumbres del público sobre el sexo, un tema que inquieta a todos e incomoda a muchos.