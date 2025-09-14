Nuevo parte médico de Thiago Medina: cómo sigue la salud del exGran Hermano

Poco después del choque contra un auto, Medina fue trasladado a ese centro asistencial, donde lo operaron de urgencia. "Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, había señalado el informe luego de la intervención quirúrgica.

La moto con la que Thiago Medina sufrió el accidente que lo dejó internado en terapia intensiva era la misma que el 20 de octubre de 2024 había mostrado en sus redes, en una recorrida por las calles de su barrio.

Captura de pantalla 2023-01-17 a las 08.38.04.png Thiago Medina se encuentra internado en terapia intensiva.

El accidente que dejó al exparticipante de Gran Hermano en estado delicado volvió a poner el foco no sólo en su salud, sino también en la moto que conducía al momento del impacto: una Honda Tornado, modelo muy popular en Argentina por su potencia y versatilidad.

La noche del último viernes, Thiago circulaba por la Ruta 7 cuando, según testigos, impactó contra un automóvil que estaba girando hacia una calle lateral. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En la operación de urgencia, los médicos debieron extirparle el bazo y, también, se le detectaron lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos. La familia y su entorno confirmaron que llevaba casco, lo que habría evitado daños mayores en la cabeza.

Durante las últimas horas, sus seres queridos realizaron una amplia cadena de oración. El mensaje que más resonó fue el de Daniela Celis, madre de las dos hijas de Medina y quien lo acompaña en el hospital de Moreno, Su expareja, más conocida como “Pestañela”, solicitó la cadena de oración y fue replicada por su excuñada.

hospitalmoreno Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.

Camila “Camilota” Medina no sólo replicó el mensaje de Celis que informaba sobre la cirugía y el estado de salud de su hermano, sino que además posteó una imagen de ambos y escribió: “Hermano de mi alma, cómo me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido. Es una batalla más de tantas que pasamos, te amo”.

En tanto, los exparticipantes del reality, Julieta Poggio, “Alfa” Walter Santiago e Ignacio Castañeras, se sumaron al pedido de oraciones y auguraron por una pronta recuperación para el joven, padre de gemelas de un año y medio.